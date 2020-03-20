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Общество
Анна Пантьо

Как оформить развод в Украине: куда обращаться и какие документы нужны

Шаг 1. Определяем, можно ли расторгнуть брак
Шаг 2. Устанавливаем, в какой орган обращаться – в ЗАГС или в суд
Шаг 3. Подаем заявление в ЗАГС (для оформления развода через ЗАГС)
Шаг 4. Ждем решения о расторжении брака (для оформления развода через ЗАГС)
Шаг 5. Подаем исковое заявление о расторжении брака в суд (для оформления развода через суд)
Шаг 6. Подаем исковые заявления о разделе имущества и о взыскании алиментов (для оформления развода через суд)
Документи, підписання паперів, робота, контракт, розлучення
Фото: Unsplash

Факты ICTV подготовили подробную инструкцию, как оформить развод. Мы рассказываем, в какие госучреждения обращаться, какие документы подготовить, как происходит раздел имущества и начисление алиментов, а также сколько времени занимает разводной процесс.

Шаг 1. Определяем, можно ли расторгнуть брак

Перед тем, как оформить развод в Украине, нужно убедиться, что вы имеете на это право.

Суд не может дать добро на развод, если жена беременна и не прошел год после рождения малыша. Это написано в ст. 110 Семейного кодекса Украины. Однако здесь тоже есть свои нюансы. Последний случай можно обжаловать, если:

  • информации о мужчине как отце малыша нет в свидетельстве о рождении ребенка;
  • если мужчина или женщина совершил(-а) преступление другому члену семьи (кому-то из супругов, не сестре или брату) или ребенку;
  • если вы сделали тест на отцовство, и он доказывает, что ребенок — от другого (нужно принести в суд соответствующее заявление).

Шаг 2. Устанавливаем, в какой орган обращаться – в ЗАГС или в суд

В соответствии со ст. 105 Семейного кодекса Украины, оформление разводов находится в компетенции двух госорганов: ЗАГСа и суда. В ЗАГС по месту регистрации (прописки) следует обращаться парам, у которых нет детей младше 18 лет при условии, что оба супруга согласны расторгнуть брак.

И обратная ситуация: если один из супругов не хочет разводиться или есть общие дети младше 18 лет, следует сразу обращаться в районный суд по месту прописки.  

Шаг 3. Подаем заявление в ЗАГС (для оформления развода через ЗАГС)

Семейной паре необходимо обратиться в районный ЗАГС по месту прописки одного из супругов и предоставить следующие документы:

  • оригинал свидетельства о браке;
  • паспорта обоих супругов;
  • заявление о расторжении брака.

В соответствии с Семейным кодексом, существует два вида заявлений о расторжении брака, которые подают в ЗАГС:

  • заявление о расторжении брака семейной пары, которая не имеет детей (заполняется в подавляющем большинстве случаев);
  • заявление о разводе в соответствии со ст. 107 СКУ.

Второй вариант заполняется, когда один из супругов признан недееспособным или пропавшим без вести. В таком случае к указанному выше перечню документов потребуется приложить постановление суда о признании человека недееспособным или без вести пропавшим.

Примеры заявлений о расторжении брака можно найти на Едином государственном портале административных услуг.

Шаг 4. Ждем решения о расторжении брака (для оформления развода через ЗАГС)

По истечению одного месяца с момента подачи документов в ЗАГС процедура будет оформлена юридически и супруги получат свидетельство о расторжении брака.

Людям специально дается время (один месяц), чтобы они могли еще раз обдумать свое решение. Если в течение месяца супруги отзовут заявление, брак будет считаться действительным и это не повлечет дополнительных финансовых вложений.

Шаг 5. Подаем исковое заявление о расторжении брака в суд (для оформления развода через суд)

Бракоразводный процесс через суд начинается с подачи искового заявления. Его составляет инициатор развода.

Как правило, срок судебного процесса составляет несколько месяцев. Точно установленного времени здесь нет. Нередко юристы затягивают процесс на долгие месяцы.

При обращении в суд один из супругов должен подать:

  • исковое заявление о разводе — указывается личная информация о сторонах (ФИО) и других участников дела – истца и ответчика, адрес проживания, требование о рассмотрении заявления о разводе, описание причин и обстоятельств, почему решили расстаться, доказательства своей правоты и документы ее подтверждающие;
  • свидетельство о браке;
  • свидетельство о рождении детей;
  • справка о составе семьи — документ, подтверждающий факт проживания ребенка родителями (одним из родителей) и выполнения родительских обязанностей;
  • квитанция об оплате судебного сбора.

Документы нужно подать в суд в двух экземплярах.

Кроме того, если супруги заключало письменное договорное соглашение (об алиментах, разделе имущества, место жительства ребенка после развода), его тоже нужно подать в суд.

Пример искового заявления о расторжении брака.

Учтите, что в судах существуют дни приема и регистрации исковых заявлений. Рекомендуем заранее узнать эту информацию.  

Шаг 6. Подаем исковые заявления о разделе имущества и о взыскании алиментов (для оформления развода через суд)

В ходе судебного процесса бывшим супругам предстоит решить, с кем будут проживать дети, как будет разделено имущество, какой порядок уплаты алиментов. Если люди не придут к взаимному согласию, за них эти вопросы решит суд.

Вы вправе подавать исковые заявления о разделе имущества и о взыскании алиментов. Это можно делать одновременно с подачей искового заявления о расторжении брака или позже, в том числе после завершения бракоразводного процесса.

Каждый из супругов имеет право на 1/2 всего имущества, нажитого в браке, независимо от того, кто приносил в семью больший доход.

Размер алиментов регулируется Семейным кодексом Украины.

Гарантированный минимальный размер алиментов на одного ребенка, которые платит отец или мать, если у них низкие доходы, составляет не менее 50% от прожиточного минимума для ребенка определенного возраста.

Поэтому минимальная сумма алиментов в 2023 году составит:

  • для детей до 6 лет — 1 136 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет — 1 416,50 грн.
Алименты, Розлучення, Шлюб
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