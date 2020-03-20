Как оформить развод в Украине: куда обращаться и какие документы нужны
Факты ICTV подготовили подробную инструкцию, как оформить развод. Мы рассказываем, в какие госучреждения обращаться, какие документы подготовить, как происходит раздел имущества и начисление алиментов, а также сколько времени занимает разводной процесс.
Шаг 1. Определяем, можно ли расторгнуть брак
Перед тем, как оформить развод в Украине, нужно убедиться, что вы имеете на это право.
Суд не может дать добро на развод, если жена беременна и не прошел год после рождения малыша. Это написано в ст. 110 Семейного кодекса Украины. Однако здесь тоже есть свои нюансы. Последний случай можно обжаловать, если:
- информации о мужчине как отце малыша нет в свидетельстве о рождении ребенка;
- если мужчина или женщина совершил(-а) преступление другому члену семьи (кому-то из супругов, не сестре или брату) или ребенку;
- если вы сделали тест на отцовство, и он доказывает, что ребенок — от другого (нужно принести в суд соответствующее заявление).
Шаг 2. Устанавливаем, в какой орган обращаться – в ЗАГС или в суд
В соответствии со ст. 105 Семейного кодекса Украины, оформление разводов находится в компетенции двух госорганов: ЗАГСа и суда. В ЗАГС по месту регистрации (прописки) следует обращаться парам, у которых нет детей младше 18 лет при условии, что оба супруга согласны расторгнуть брак.
И обратная ситуация: если один из супругов не хочет разводиться или есть общие дети младше 18 лет, следует сразу обращаться в районный суд по месту прописки.
Шаг 3. Подаем заявление в ЗАГС (для оформления развода через ЗАГС)
Семейной паре необходимо обратиться в районный ЗАГС по месту прописки одного из супругов и предоставить следующие документы:
- оригинал свидетельства о браке;
- паспорта обоих супругов;
- заявление о расторжении брака.
В соответствии с Семейным кодексом, существует два вида заявлений о расторжении брака, которые подают в ЗАГС:
- заявление о расторжении брака семейной пары, которая не имеет детей (заполняется в подавляющем большинстве случаев);
- заявление о разводе в соответствии со ст. 107 СКУ.
Второй вариант заполняется, когда один из супругов признан недееспособным или пропавшим без вести. В таком случае к указанному выше перечню документов потребуется приложить постановление суда о признании человека недееспособным или без вести пропавшим.
Примеры заявлений о расторжении брака можно найти на Едином государственном портале административных услуг.
Шаг 4. Ждем решения о расторжении брака (для оформления развода через ЗАГС)
По истечению одного месяца с момента подачи документов в ЗАГС процедура будет оформлена юридически и супруги получат свидетельство о расторжении брака.
Людям специально дается время (один месяц), чтобы они могли еще раз обдумать свое решение. Если в течение месяца супруги отзовут заявление, брак будет считаться действительным и это не повлечет дополнительных финансовых вложений.
Шаг 5. Подаем исковое заявление о расторжении брака в суд (для оформления развода через суд)
Бракоразводный процесс через суд начинается с подачи искового заявления. Его составляет инициатор развода.
Как правило, срок судебного процесса составляет несколько месяцев. Точно установленного времени здесь нет. Нередко юристы затягивают процесс на долгие месяцы.
При обращении в суд один из супругов должен подать:
- исковое заявление о разводе — указывается личная информация о сторонах (ФИО) и других участников дела – истца и ответчика, адрес проживания, требование о рассмотрении заявления о разводе, описание причин и обстоятельств, почему решили расстаться, доказательства своей правоты и документы ее подтверждающие;
- свидетельство о браке;
- свидетельство о рождении детей;
- справка о составе семьи — документ, подтверждающий факт проживания ребенка родителями (одним из родителей) и выполнения родительских обязанностей;
- квитанция об оплате судебного сбора.
Документы нужно подать в суд в двух экземплярах.
Кроме того, если супруги заключало письменное договорное соглашение (об алиментах, разделе имущества, место жительства ребенка после развода), его тоже нужно подать в суд.
Пример искового заявления о расторжении брака.
Учтите, что в судах существуют дни приема и регистрации исковых заявлений. Рекомендуем заранее узнать эту информацию.
Шаг 6. Подаем исковые заявления о разделе имущества и о взыскании алиментов (для оформления развода через суд)
В ходе судебного процесса бывшим супругам предстоит решить, с кем будут проживать дети, как будет разделено имущество, какой порядок уплаты алиментов. Если люди не придут к взаимному согласию, за них эти вопросы решит суд.
Вы вправе подавать исковые заявления о разделе имущества и о взыскании алиментов. Это можно делать одновременно с подачей искового заявления о расторжении брака или позже, в том числе после завершения бракоразводного процесса.
Каждый из супругов имеет право на 1/2 всего имущества, нажитого в браке, независимо от того, кто приносил в семью больший доход.
Размер алиментов регулируется Семейным кодексом Украины.
Гарантированный минимальный размер алиментов на одного ребенка, которые платит отец или мать, если у них низкие доходы, составляет не менее 50% от прожиточного минимума для ребенка определенного возраста.
Поэтому минимальная сумма алиментов в 2023 году составит:
- для детей до 6 лет — 1 136 грн;
- для детей от 6 до 18 лет — 1 416,50 грн.