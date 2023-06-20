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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Как найти решение суда по фамилии — пошаговая инструкция

Суд
Фото: Pixabay

Информация по всем судебным делам и решениям, а также данным об их выполнении в Украине попадает в Единый государственный реестр судебных дел Украины.

Исключение составляют лишь решения по делам, которые могут подпадать под определение государственной тайны. Как найти решение суда по фамилии и возможно ли это вообще — узнавали Факты ICTV.

Как найти решение суда по фамилии

Если по определенным причинам стороны дела не присутствовали на заседании суда, то о принятом судьей решении можно узнать из официального письма, которое будет направлено сторонам по почте.

Но сегодня найти решение суда можно и другими способами. Поскольку данные Единого государственного реестра судебных дел Украины являются открытыми, вы можете просмотреть судебное решение, не выходя из дома.

Чтобы найти решение суда по фамилии, вам необходимо:

Рішення суду

  • Выберите Единый государственный реестр судебных решений.

Рішення суду

  • На экране появится поисковая форма, которую необходимо заполнить судебной информацией (номер дела, регион, суд, ФИО судьи, фамилия участника судебного дела и т.д.). Обратите внимание, что вы не должны заполнять все поля, особенно если мало знаете о деле. Например, если вы не знаете номер дела, можно найти решение суда по фамилии судьи. Но стоит понимать, что чем больше данных вы предоставите для поиска, тем точнее будет информация.

Рішення суду

Что же касается поиска по фамилии участников процесса, то в целях сохранения конфиденциальности личных данных в электронном варианте судебных решений не содержится ФИО участников. Найти решение суда по фамилии можно, но в самом тексте решения фамилия будет закрытой.

Другие сервисы

Для поиска судебных решений также можно воспользоваться специальными сервисами:

  • Информационно-аналитическая система Бабуся — быстрый и удобный поиск по судебному реестру от Opendatabot. Для поиска судебных решений система использует данные из Единого государственного реестра судебных решений. Чтобы найти решение суда через систему Бабуся, нужно лишь указать ФИО.
  • Судебные заседания и реестр — приложение, которое позволяет быстро и удобно узнавать о судебных заседаниях в судах Украины и получать судебные документы из реестра судебных решений. Скачать приложение можно на iOS и Android.
  • Система Суд на ладони — удобный аналитический инструмент для поиска, исследования и визуализации судебных решений.
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