Утром на Подоле, Оболони и Троещине аварийно выключили свет: ДТЭК устанавливает причины

Сегодня в 07:47 произошло аварийное отключение четырех высоковольтных подстанций ДТЭК, питающих Киев.

Без света были жители Подола и Оболони и частично Троещины.

Энергетики оперативно переключили клиентов на резервные источники питания и в 08:12 вернули свет во все дома.

Сейчас причины аварийного отключения устанавливаются.

Напомним, что сегодня ночью россияне снова атаковали Украину ударными дронами Shahed-136/131. В общем оккупанты применили 35 беспилотников, 32 удалось уничтожить.

В Воздушных силах ВСУ отмечают, что основное направление атаки иранских дронов — Киевщина.

Источник: ДТЭК Киевские электросети

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