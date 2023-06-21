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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Почему в обменниках не хотят принимать устаревшие доллары и какие банкноты покупать в 2023 году

Почему в обменниках не хотят принимать устаревшие доллары и какие банкноты покупать в 2023 году
Фото: Pexels

Среди людей ходят слухи, что старые доллары уже не действительны в Украине, мол, они выходят из обращения, поэтому их не хотят принимать и обменивать в обменниках.

Факты ICTV узнавали, какие доллары не принимают в банках и где их можно поменять в Украине.

Какие доллары считаются недействительными в Украине

Украинские обменники отказываются принимать устаревшие банкноты доллара. Старыми считают купюры, выпущенные в 1996 году.

Дело в том, что после 1996-го в США начали выпускать купюры с обновленными защитными элементами и полностью изменили дизайн, поэтому некоторые кассиры обменников не могут отличить фальшивые деньги от настоящих. Особенно это касается долларов, которым более 26 лет.

Но говорить о том, что старые доллары выходят из обращения, рано. В Национальном банке отмечают, что коммерческие и государственные банки обязаны принимать доллары старого образца, то есть 1996 года выпуска.

Кроме того, в НБУ сообщили, что доллары всех лет выпуска являются действительными.

— Никаких законов или постановлений, определяющих, что доллары определенных лет недействительны, нет. Все доллары, выпущенные с 1914 года по настоящее время, считаются действительными! — отметили в НБУ.

Однако некоторые обменники все равно не хотят принимать доллары. На горячей линии НБУ отметили, что проблемы могут возникнуть, если купюра повреждена или слишком изношена.

Вам могут отказать принимать купюру:

  • которая имеет несколько повреждений;
  • которая очень изношена;
  • порванную;
  • на которой есть пятна краски.

Обратите внимание, что если купюра повреждена, банк взимает с вас комиссию во время обмена.

В некоторых случаях банк может предложить отправить такую купюру на обмен в иностранный банк-корреспондент. За эту услугу придется заплатить отдельно.

То есть в Украине остаются действительными доллары всех лет выпуска. Но если вы по определенным причинам хотите обменять устаревшую купюру на новую, можете обратиться в любой банк Украины. Там должны осуществить такой обмен.

Обратите внимание, что не все банки смогут обменять устаревшую банкноту. Некоторые кассиры отказывают в сделке, хоть ни один банк не имеет права этого делать. Однако деятельность кассира регламентируется не только НБУ, но и внутренними предписаниями самого банка.

Если вам отказали в обмене старых купюр, стоит посетить другие банковские учреждения.

Каких лет выпуска доллары лучше покупать в 2023 году?

Если вы регулярно покупаете доллары, то обязательно обращайте внимание на год их выпуска. Такой совет дают украинцам в государственном Ощадбанке.

Хоть в Украине доллары всех лет считаются действительными, все же специалисты Ощадбанка советуют покупать купюры, выпущенные после 1996 года. Чтобы точно не иметь проблем в будущем с их обменом или продажей.

— Если купюра в хорошем состоянии и не имеет никаких дефектов, можно покупать доллары любого года выпуска. Вы все равно сможете ее в будущем обменять, — добавили в НБУ.

Чтобы не наткнуться на мошенников, покупать иностранную валюту лучше в банковских учреждениях и официальных обменниках.

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