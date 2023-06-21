Уничтожено почти три роты оккупантов и 68 единиц техники: успехи ВСУ на Таврическом направлении

На Таврическом направлении украинские военные ликвидировали почти три роты российских оккупантов и ударили по 68 единицам вражеской техники за сутки. Там ВСУ системно выбивают врага с позиций и продвигаются дальше.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский. По его словам, успехи Сил обороны Украины уже заметны.

В течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1 119 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составляют почти три роты, рассказал Тарнавский.

В то же время украинские защитники уничтожили три места хранения боеприпасов российских войск.

Также уничтожено и повреждено 68 единиц военной техники оккупантов. Среди них — шесть танков, 13 единиц БМП, две ББМ, МТЛБ, три беспилотника Supercam, дрон Орлан-10, пять гаубиц 2С19 Мста-С, четыре 2А65 Мста-Б, два зенитных ракетных комплекса Стрела, пять самоходных артиллерийских установок 2С5 Гиацинт, две артустановки 2С3 Акация, 2С7 Пион, БМ-21 Град, РЛС Зоопарк.

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