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Общество
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Продажа за 45 дней отменяется! За сколько времени до поездки можно купить билет на поезд в Укрзализныце

Укрзалізниця

На поездах Укрзализныци можно быстро и легко добраться до любой локации в Украине и за ее пределами.

Раньше купить билет на поезд можно было за 45 дней до отправления, сегодня — ситуация несколько иная.

За сколько времени до рейса можно купить билеты в Укрзализныце — читайте в материале Фактов ICTV.

За сколько дней до поездки можно купить билет

На горячей линии Укрзализныци Фактам ICTV сообщили, что продажа билетов на поезда открывается за 20 дней до совершения поездки.

Такие изменения связаны с тем, что в условиях военного времени Укрзализныце трудно планировать маршрутную сетку заблаговременно, учитывая потребности в организации эвакуационных рейсов.

Однако, если останутся свободные места, вы можете вскочить в “последний вагон”.

— Если свободные места остаются, то приобрести билет можно и за 15-20 минут до отправления поезда, — добавили в Укрзализныце.

Как купить билет на поезд в Укрзализныце

Купить билет на поезд можно несколькими способами:

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Фото: Укрзализныця

поїзд, Укрзализныця
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