12 артподразделений и 2 РЭБ: в Генштабе рассказали, какие потери РФ нанесла украинская артиллерия за сутки
Авиация Сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава врага за сутки.
Об этом в вечерней сводке за 23 июня сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Подразделения ракетных войск и артиллерии ударили по четырем районам сосредоточения личного состава и военной техники, 12 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, двум средствам радиоэлектронной борьбы и системе противовоздушной обороны врага.
В Чкалово Запорожской области на территории детского сада российские оккупанты обустроили полевой госпиталь. Зафиксировано прибытие двух грузовых автомобилей с медицинским оборудованием.
Чкалово Запорожской области на карте
Отмечается, что российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов Украины для оказания медицинской помощи раненым военнослужащим Москвы.
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