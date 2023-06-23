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Юлия Захарченко, редактор ленты

12 артподразделений и 2 РЭБ: в Генштабе рассказали, какие потери РФ нанесла украинская артиллерия за сутки

Українські військові
Фото: Генштаб ВСУ

Авиация Сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава врага за сутки.

Об этом в вечерней сводке за 23 июня сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ударили по четырем районам сосредоточения личного состава и военной техники, 12 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, двум средствам радиоэлектронной борьбы и системе противовоздушной обороны врага.

В Чкалово Запорожской области на территории детского сада российские оккупанты обустроили полевой госпиталь. Зафиксировано прибытие двух грузовых автомобилей с медицинским оборудованием.

Чкалово Запорожской области на карте

12 артподразделений и 2 РЭБ: в Генштабе рассказали, какие потери РФ нанесла украинская артиллерия за сутки

Отмечается, что российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов Украины для оказания медицинской помощи раненым военнослужащим Москвы.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, госпіталізація, Запорожская область, ВСУ, медична допомога, Росія, українські військові
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