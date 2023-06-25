На Запорожском и Херсонском направлениях РФ пытается остановить продвижение ВСУ — Генштаб

На Запорожском и Херсонском направлениях российские войска сосредотачивают основные усилия, чтобы остановить продвижение воинов Вооруженных сил Украины.

В то же время враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Новодаровки Запорожской области. Об этом сообщает в сводке Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, враг совершил артиллерийские обстрелы около 30 населенных пунктов, среди которых Темировка, Новодаровка, Левадное, Ольговское, Малиновка, Зеленый Гай, Затишье, Гуляйполе Запорожской области, Никополь Днепропетровской области.

Под удары оккупантов попали и другие населенные пункты. Среди них — Милово, Берислав, Казацкое, Львовское, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Херсон, Днепровское Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава российских войск. Также наши защитники уничтожили разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток ударили по пункту управления, трем районам сосредоточения личного состава и военной техники, складу боеприпасов, станции РЭБ и трем вражеским артиллерийским подразделениям на огневых позициях.

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