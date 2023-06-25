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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

На Запорожском и Херсонском направлениях РФ пытается остановить продвижение ВСУ — Генштаб

Українські військові
Фото: Генштаб ВСУ

На Запорожском и Херсонском направлениях российские войска сосредотачивают основные усилия, чтобы остановить продвижение воинов Вооруженных сил Украины.

В то же время враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Новодаровки Запорожской области. Об этом сообщает в сводке Генеральный штаб ВСУ.

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По данным Генштаба, враг совершил артиллерийские обстрелы около 30 населенных пунктов, среди которых Темировка, Новодаровка, Левадное, Ольговское, Малиновка, Зеленый Гай, Затишье, Гуляйполе Запорожской области, Никополь Днепропетровской области.

Под удары оккупантов попали и другие населенные пункты. Среди них — Милово, Берислав, Казацкое, Львовское, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Херсон, Днепровское Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава российских войск. Также наши защитники уничтожили разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток ударили по пункту управления, трем районам сосредоточения личного состава и военной техники, складу боеприпасов, станции РЭБ и трем вражеским артиллерийским подразделениям на огневых позициях.

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