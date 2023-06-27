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Общество
Анна Голишевская, редактор ленты

Мобилизация студентов 2023 в Украине: кого могут призвать в армию

Мобілізація
Фото: Unsplash

В этом году студентов дневной и дуальной формы обучения украинских и зарубежных учебных заведений не должны призывать во время мобилизации.

Однако молодые люди могут мобилизоваться по собственному желанию.

Как это происходит и что нужно знать о мобилизации студентов 2023 – читайте в нашем материале.

Мобилизация студентов 2023: кого могут призвать

В первую очередь мобилизация касается тех студентов, которые после окончания бакалавриата и перед тем, как поступить в магистратуру, временно не числятся в студентах.

Они не получают отсрочку от мобилизации, ведь официально в это время не получают образование.

Порядок призыва на военную службу в Украине регулируется законами О воинской обязанности и военной службе и О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Могут ли призвать в армию студентов иностранных вузов

В Украине запрещено уезжать военнообязанным мужчинам за пределы страны. Еще недавно студенты иностранных университетов могли ездить на обучение в другие страны, однако теперь они не могут уезжать за границу.

Кого не будут мобилизировать

  • студентов ПТУ и училищ (получающих профессионально-техническое образование);
  • студентов вузов (получающих высшее образование);
  • ассистентов-стажеров;
  • аспирантов и докторантов, которые учатся на дневной или дуальной формах.

Мобилизация студентов: кому могут дать отсрочку

Отсрочка от призыва для обучения на весь период обучения в учебном заведении предоставляется:

  • гражданам Украины призывного возраста, которые учатся в заведениях общего среднего образования ІІІ степеней;
  • студентам профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения.

Однако при достижении 21-летнего возраста отсрочка теряет силу.

Если парень не хочет мобилизоваться, при получении повестки ему нужно предоставить специальную справку о том, что он учится (в территориальном центре комплектования).

Однако если парень хочет пройти службу, нужно написать соответствующее заявление в военкомате.

После этого ему предоставят академотпуск на время службы.

По словам адвоката Джамала Стаценко, призывать не будут в 2023 году студентов вузов, соискателей профессионального высшего образования. Однако подразумеваются только те, кто учится на дневной или дуальной форме. К тому же учителя и преподаватели также не могут быть мобилизованы.

Кроме этого, по словам эксперта, в 2023 году не будут призывать:

  • Сотрудников компаний, организаций и органов, которых забронировали для выполнения своих обязанностей.
  • Непригодных к службе лиц, то есть имеющих инвалидность или временно непригодных из-за состояния здоровья.
  • Граждан, содержащих и ответственных за троих или более детей до 18 лет. Под эту категорию также подпадают опекуны и родители совершеннолетних, имеющих I или II группу инвалидности.
  • Лиц, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка.
  • Граждан Украины, которые ухаживают за тяжелобольными членами семьи. Например, за женой или мужем, ребенком, матерью или отцом.
  • Попечителей, усыновителей, приемных родителей и родителей-воспитателей несовершеннолетних детей-сирот и тех, кто лишен родительской опеки.
  • Народных депутатов Украины и депутатов Верховной рады Автономной Республики Крым, а также некоторые категории чиновников.
  • Военнообязанных лиц, имеющих уже служащего супруга и несовершеннолетнего ребенка. Кроме того, в эту категорию входят те, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести в результате военных действий на Востоке Украины.
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Война в Украине, мобілізація, студенти
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