Опека над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим: как оформить и что для этого нужно

В жизни каждого может возникнуть ситуация, при которой близким родственникам определенного лица в течение длительного времени будет неизвестно место его пребывания в связи с войной в Украине. Что делать в таких случаях и как получить опеку над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим – читайте в материале.

Опека над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим: кто может установить

Адвокат Кристина Руда отмечает, что опеку над имуществом безвестно отсутствующего лица может установить физическое лицо. Как правило, родственник пропавшего лица или орган опеки и попечительства.

Для установления опеки над имуществом безвестно отсутствующего лица следует обратиться к нотариусу за последним местожительством этого лица.

Если имущество принадлежит лицу, пропавшему без вести при особых обстоятельствах – можно обращаться к нотариусу за последним местожительством такого лица, или за местонахождением недвижимого имущества или основной его части. А при отсутствии недвижимого имущества – по местонахождению основной части движимого имущества. С собой следует принести список документов.

Опека над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим: документы

заявление об установлении опеки над имуществом безвестно отсутствующего лица;

паспортные документы заявителя, идентификационный код, регистрация места жительства;

решение суда о признании лица безвестно отсутствующим или сведения о лице, пропавшем без вести при особых обстоятельствах, в Едином реестре досудебных расследований или Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

подтверждение о наличии родственных отношений заявителя и безвестно отсутствующего лица (свидетельство о рождении, о браке и т.п.) или других отношений между ними, свидетельствующих о наличии заинтересованности заявителя в установлении опеки над имуществом (к примеру, наличие кредитных, алиментных или других обязательств лица, местонахождение которой неизвестно);

справка о регистрации места жительства безвестно отсутствующего (выписка из реестра территориальной общины, или отметка о регистрации места жительства в паспорте гражданина Украины);

документы о праве собственности безвестно отсутствующего лица на соответствующее имущество, над которым устанавливается опека.

Что делать дальше: план действий

По словам адвоката, нотариус может истребовать дополнительные документы, необходимые для совершения нотариального действия. После этого нотариус производит описание имущества, по результату которого выдается акт описания имущества.

Нотариус назначает опекуном над имуществом лица, признанного безвестно отсутствующим, или пропавшим без вести при особых обстоятельствах, физическое лицо с полной гражданской дееспособностью (по письменному согласию), в частности, из числа близких родственников или членов семьи соответствующего лица, или орган опеки и попечительства.

Это: близкие родственники и члены семьи лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, родной брат, родная сестра, дед, баба, прадед, прабабушка, внук, внучка, правнук, правнучка, усыновитель или усыновленный, опекун или попечитель, лицо, находящееся под опекой или попечительством, а также совместно проживающие лица, связанные общим бытом и имеющие взаимные права и обязанности, в том числе лица, которые совместно проживают, но не состоят в браке.

Опекуну над имуществом выдается свидетельство опекуна. К свидетельству приобщается акт описания имущества.

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