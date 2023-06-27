Сколько времени нужно, чтобы физическое лицо объявили умершим: объясняет эксперт

Из-за войны в Украине случаются ситуации, когда люди пропадают без вести, по разным причинам. Конечно, родственникам и близким тяжело поверить в то, что человек пропал, или еще хуже – умер.

Однако нужно делать все, чтобы права, обязанности и имущество человека, который пропал или умер, не были нарушены. Сколько времени нужно, чтобы физическое лицо объявили умершим – читайте в материале.

Сколько времени нужно, чтобы физическое лицо объявили умершим

По словам адвоката Радиона Кирилкина, согласно ч. 2 ст. 46 ГК Украины физическое лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом, может быть объявлено судом умершим после истечения двух лет со дня окончания военных действий.

С учетом конкретных обстоятельств дела суд может объявить физическое лицо умершим и до истечения этого срока, но не ранее истечения шести месяцев.

Из правового анализа данной нормы можно сделать вывод, что объявление физического лица умершим, пропавшим без вести в связи с военными действиями, происходит через судебные органы путем получения соответствующего решения суда.

Обратиться в суд можно после истечения двух лет со дня окончания военных действий, но в случае конкретных обстоятельств дела и до истечения этого срока, но не ранее истечения шести месяцев.

Как подать заявление о том, чтобы физическое лицо объявили умершим

По словам эксперта, заявление об объявлении физического лица умершим подается в суд по месту жительства заявителя или по последнему известному месту жительства (пребывания) физического лица, местонахождение которого неизвестно, или по местонахождению его имущества.

В заявлении должно быть указано:

для какой цели необходимо заявителю объявить физическое лицо умершим;

обстоятельства, угрожавшие смертью физическому лицу, пропавшему без вести, или обстоятельства, позволяющие предполагать его гибель от определенного несчастного случая.

После вступления в законную силу решения об объявлении физического лица умершим, суд присылает решение соответствующему органу государственной регистрации актов гражданского состояния для регистрации смерти физического лица, а также нотариусу по месту открытия наследства, а в населенном пункте, где нет нотариуса, соответствующего органа местного самоуправления для применения мер по охране наследственного имущества.

При наличии в населенном пункте нескольких нотариусов, а также в случаях, когда место открытия наследства неизвестно, решение направляется в государственный нотариальный архив с целью передачи его по принадлежности уполномоченному нотариусу для принятия мер по охране наследственного имущества.

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