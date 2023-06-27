Надо явиться в течение 10 дней: что означает приказ ТЦК о мобилизации в Киеве и что будет за игнорирование

Территориальные центры комплектования в Украине по очереди публикуют приказы в соцсетях о необходимости военнообязанным явиться в 10-дневный срок в ТЦК.

Сначала такой документ был опубликован Ивано-Франковским, а затем Оболонским районным ТЦК Киева в Facebook. В столице распечатанный приказ даже начали расклеивать возле домов и подъездов.

Что нужно делать мужчинам призывного возраста после опубликования такого приказа, законен ли этот документ и какая ответственность предусмотрена за неявку в ТЦК — Факты ICTV спросили у юриста и адвоката Ростислава Кравца.

Приказ от киевского ТЦК: о чем и текст

Документ подписал глава ТЦК Оболонского района и полковник Алексей Привала.

В тексте от ТЦК говорится, что из-за войны России против Украины, мобилизации и военного положения предписывается продолжить проведение на территории Оболонского района города Киева мобилизации человеческих и транспортных ресурсов в объемах, определенных планом.

Далее начальник Оболонского районного ТЦК приказывает всем военнообязанным, проживающим на территории Оболонского района города Киева и имеющим мобилизационные распоряжения или получившим персональные повестки, явиться в сроки и по адресам, указанным в их мобилизационных распоряжениях, персональных повестках или приказах.

Но далее прибыть в центр приказывают всем военнообязанным, которые не получили персональных повесток. Во исполнение приказа военнообязанным дают 10 дней со дня опубликования документа, то есть до 29 июня 2023 года.

— Военнообязанным, которые не получили мобилизационных распоряжений, персональных повесток по их вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, прибыть в Оболонский районный в городе Киеве территориальный центр комплектования и социальной поддержки в 10-дневный срок со дня опубликования этого приказа, — говорится в документе.

Кроме того, прибыть в ТЦК нужно также военнообязанным, которые стоят на учете в других центрах комплектования и временно находятся на территории района в связи с любыми обстоятельствами.

Также в приказе говорится, что органы государственной власти, предприятия, учреждения и организации, независимо от их подчинения, управители многоквартирных домов и председатели правления объединения совладельцев многоквартирных домов должны организовать и обеспечить:

отзыв военнообязанных из командировок для обеспечения их своевременного прибытия по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки;

своевременное оповещение военнообязанных, призываемых на военную службу во время мобилизации, в особый период или вызываемых в территориальный центр комплектования и социальной поддержки;

контроль за выполнением военнообязанными правил воинского учета и прохождения ими медицинского осмотра;

розыск граждан, уклоняющихся от выполнения воинского долга.

В конце документа отмечается, что уклоняющиеся будут нести ответственность согласно законодательству Украины. В приказе приводится статья 336 Уголовного кодекса, предусматривающая наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

– В случае неявки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки без уважительных причин вы будете привлечены к ответственности согласно законодательству и переданы для розыска, задержания и доставки в ТЦК и СП органами Национальной полиции, — говорится в тексте приказа.

Общая и дикая мобилизация: мнение адвоката о приказе от ТЦК

Юрист и адвокат Ростислав Кравец отмечает, что подобные приказы ТЦК и СП вводят людей в заблуждение, ведь не понятно, что делать дальше.

— На самом деле никто не понесет ответственности за неприбытие в ТЦК в 10-дневный срок после приказа. Это все больше “психологическая история”. Потому что законодательством предусмотрено, что человек должен лично получить повестку, а не прочитать об этом где-то на заборе, в сети или услышать по радио, — говорит Кравец.

Поэтому адвокат советует всем успокоиться и не обращать внимание на такие сообщения. Также Кравец еще раз напоминает, что явиться в ТЦК военнообязанный должен только после того, как лично получит повестку или если на работе его ознакомили с повесткой (в таком случае работодатель берет на себя обязанность известить своего работника).

Кроме того, постановление Кабмина №1478 содержит утвержденную форму повесток. Ее бланк предусматривает расписку с личной подписью лица о получении повестки.

Соответственно, только после личного получения и подписи о таком получении лицо должно приходить в ТЦК.

— Граждане не несут никакой ответственности за невыполнение такого приказа. Ведь его размещение не является законным способом оповещения военнообязанных и, соответственно, не несет за собой никаких правовых последствий в случае неявки в ТЦК. Стоит обратить внимание, что привлечь вас к ответственности могут только в том случае, если вы лично получили повестку, мобилизационное распоряжение или мобилизационный заказ, — подчеркивает Кравец.

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