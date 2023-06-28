В жизни каждого из нас бывают случаи, когда техника выходит из строя из-за скачков напряжения. И такое случается довольно часто.

Чтобы защитить свою технику от скачков напряжения, важно знать некоторые полезные советы.

В каких случаях могут быть перепады напряжения

Чтобы уберечь технику от перепадов напряжения, необходимо знать, в каких ситуациях могут случаться такие прыжки.

Во время массовых отключений света, которые применялись во всех городах Украины, во многих домах выходила из строя домашняя техника. Если вся энергосистема имеет неисправности, это провоцирует большие перепады напряжения.

Во время скачков в энергосистеме техника не может полноценно работать, поскольку ей не хватает мощности или наоборот — уровень напряжения выше, чем нужно.

Также перепады напряжения могут быть незаметными, то есть минимальными. В этом случае техника нормально функционирует, но со временем будет выходить из строя из-за нестабильного напряжения.

Представьте только: во время подачи электроэнергии начинает работать сразу вся техника, подключенная к энергосистеме.

Но паниковать не стоит. Ведь защитить технику от перепадов напряжения вполне возможно.

Как защитить технику от перепадов напряжения

Чтобы защитить бытовую технику, стоит подобрать специальное оборудование, которое предотвращает влияние скачков напряжения на ту или иную технику, подключенную к сети.

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Также стоит придерживаться определенных правил:

Отключить всю технику от электросети.

Такой метод хоть и банальный, но все же действенный.

После того как вы заметили, что в доме отсутствует подача электроэнергии, стоит сразу отключить всю технику, подключенную к сети.

Когда электроэнергия появится, вся ваша техника будет в безопасности, поскольку на нее не будут влиять скачки напряжения в первые 5-10 мин включения.

Снова подсоединять технику к сети, после подачи электроэнергии, стоит через 5-10 мин.

Минус такого способа: перепады напряжения могут появляться в любой момент, поэтому это не защищает вашу технику. А уследить за всеми скачками напряжения можно только с помощью специального оборудования.

Подсоединить реле напряжения.

Реле — это оборудование, подключаемое к электрическому щитку. Также существуют подключаемые в розетку.

В общем, реле бывает двух типов:

Однофазные реле.

Трехфазные реле.

Такое устройство следит за изменениями напряжения и в случае каких-либо перепадов отключает всю технику, подключенную к сети.

После того как напряжение стабилизируется, устройство подаст сигнал, благодаря которому вы сможете понять, что напряжение стабилизировалось.

Установить стабилизатор напряжения.

Стабилизатор — это устройство, защищающее технику от скачков напряжения.

При выборе и покупке такого устройства важно правильно рассчитать входную мощность стабилизатора, которую рассчитывают, исходя из мощности всей вашей техники.

Также рекомендуется выбирать стабилизатор с запасом мощности не менее 15-20%. Это позволит устройству иметь запас мощности, которого хватит, чтобы защитить всю необходимую технику от перепадов напряжения.

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