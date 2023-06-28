Скидка в 100, 50 или 25%: кто может получить льготы на коммунальные услуги в 2023 году
Счета за жилищно-коммунальные услуги — обязательный платеж, который должны платить все украинцы. В то же время определенные категории граждан имеют право на льготы.
Факты ICTV узнавали, кто имеет право на льготы на жилищно-коммунальные услуги в 2023 году и как их получить.
Какие льготы на коммунальные услуги можно получить в 2023 году
В Пенсионном фонде Украины отмечают, что перечень льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых с учетом доходов, определен Порядком предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи (утвержден постановлением Кабмина от 04.06.2015 № 389).
К ним относятся льготы по оплате:
- жилья — квартплата, плата за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, управление многоквартирным домом;
- коммунальных услуг — централизованное снабжение холодной водой, централизованное снабжение горячей водой, водоотведение, тепло-и электроснабжение, природный газ, в том числе транспортировка, распределение и поставка, централизованное отопление, вывоз бытовых отходов;
- топлива и сжиженного газа.
Кто может получить льготы на жилищно-коммунальные услуги в 2023 году
Льготы предоставляются, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения, не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу. В 2023 году это 3760 грн.
- Льгота назначается на 12 месяцев с месяца, когда такое право возникает, — добавляют в ПФУ.
Льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг в 100% скидки предоставляется:
- лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, и членам семей умершего лица, имеющего особые заслуги перед Родиной (родители, жена мужчина);
- пенсионерам, ранее работавшим педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа;
- лицам, проживающим в сельской местности и поселках городского типа, работающим/ранее работавшим в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях сферы культуры.
Льгота в размере 50% скидки на оплату коммунальных услуг предоставляется:
- многодетным семьям, детским домам семейного типа, приемным семьям, семьям опекунов (попечителей);
- родителям и членам семьи лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших (умерших) или пропавших без вести во время исполнения служебных обязанностей;
- лицам, уволенным из службы гражданской защиты по возрасту, по болезни или по выслуге лет, и ставших лицами с инвалидностью во время исполнения служебных обязанностей, и членов их семей;
- жене (мужу) умерших граждан среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и опекунам детей (на время попечительства) умерших граждан среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к категории 3, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;
- семье, имеющей ребенка с инвалидностью;
- участникам войны;
- отдельным категориям лиц, среди жертв нацистских преследований.
Льгота в размере 25% скидки на коммуналку предоставляется:
- Детям войны.
Также льготы на жилищно-коммунальные услуги могут получить участники боевых действий (УБД). Им предоставляется:
- 75-процентная скидка платы за пользование жильем;
- 75-процентная скидка платы за пользование коммунальными услугами.
Также в ПФУ подчеркнули, если доход семьи льготника превышает тот, что дает право на льготу, – человек (представитель льготной категории) может обратиться за назначением жилищной субсидии.
Как получить льготы на коммунальные услуги в 2023 году
С 1 декабря 2022 года назначает и выплачивает субсидии и льготы на оплату коммунальных услуг Пенсионный фонд Украины. Соответственно, оформить льготу на жилищно-коммунальные услуги можно:
- Через вебпортал Пенсионного фонда.
- В Пенсионном фонде.
- Обратиться к уполномоченным лицам территориальной общины.
- Обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Напоминаем, с января 2023 года льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются исключительно в денежной наличной форме органами Пенсионного фонда Украины.
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