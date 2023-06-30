Доплаты военным, срочникам и курсантам: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский 30 июня подписал закон (№9342) о доплатах военнослужащим, срочникам и курсантам во время действия военного положения.

Документ возвращен с подписью главы государства, сообщается на сайте Верховной Рады.

Верховная Рада 28 июня приняла во втором чтении и в целом законопроект №9342 о доплатах военным, срочникам и курсантам, то есть взамен заблокированной поправки к законопроекту №8312, которой предлагалось вернуть доплаты в 30 тыс. грн всем военнослужащим.

Согласно документу, военные, выполняющие боевые (специальные) задачи, будут получать ежемесячно дополнительное вознаграждение в 30-100 тыс. грн, то есть, как сейчас.

Раненые, которые признаны ограниченно годными и зачислены в распоряжение соответствующего командира, — 20 100 грн.

Тяжело раненые на лечении, пленные и пропавшие без вести — 100 тыс. грн.

Доплаты срочникам оставили на уровне 6 тыс. грн и 2 350 грн — для курсантов.

Для инструкторов в воинских частях — от 15 до 30 тыс. грн.

Источник : Верховная Рада

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