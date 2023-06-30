Укр Рус Eng
Поддержать
Укр Рус Eng
Популярные Эксклюзив
Ее искали 6 месяцев, а ДНК так и не совпала: дочь о гибели матери из-за удара по ТЦ Амстор в Кременчуге
Повалил на пол, ударил ногой в голову и лупил кулаками. В Белой Церкви мужчина избил работницу АЗС
Выдержит ли ЗАЭС взрыв и какие территории в зоне повышенного риска — радиобиолог
Запорожье, Муравейник, Москаленко: в Украине переименуют ряд населенных пунктов
Эксклюзив
Я кричала: Пожалуйста, останься дома! История женщины, которая потеряла мужа во время удара по ТЦ в Кременчуге
Общество
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара

карта повітряних тривог онлайн

С начала полномасштабного вторжения России в Украину именно этот сигнал уведомляет украинцев о возможной опасности.

На интерактивной онлайн-карте воздушных тревог в Украине можно посмотреть, где сейчас есть опасность ракетного удара и где ситуация спокойна. Факты ICTV собрали для вас все доступные онлайн-карты воздушных тревог в Украине.

Официальная карта воздушных тревог в Украине

Читайте также
Химическая и радиационная опасность: в Украине появились новые сигналы тревоги
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара

Карта – Повітряна тривога

На карте можно посмотреть не только, в каких регионах воздушная тревога, но и где есть опасность химического поражения. Можно переключаться на темный или светлый режим.

Условные обозначения:

  • Желтым цветом отмечены участки усиленного внимания.
  • Зеленым цветом – химическая опасность.
  • Светло-розовым – воздушная тревога в городе.
  • Более темный розовый – тревога в общине.
  • Темно-розовый – воздушная тревога в районе.
  • Красный – тревога в области.

Также от разработчиков этой онлайн-карты воздушных тревог доступно приложение для Android и iOS, а еще Harmony OS. Это приложение уведомляет о воздушной тревоге в том регионе, который вы выберете в настройках.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Если карта не отображается, перейдите по ссылке. Данная карта работает по информации из канала Воздушная тревога в Telegram.

Карта обновляется каждые 25 секунд. Также в сервисе можно просмотреть время начала и продолжительность воздушной тревоги в каждом регионе.

Условные обозначения:

  • Красный – воздушная тревога.
  • Серый (или черный) – нет тревоги.
  • Белый (или светло-серый) – нет информации.

Мапа сирен України

Эта карта воздушных тревог обновляется каждые 15 секунд.

Условные обозначения:

  • Оранжевый – воздушная тревога.
  • Зеленый – нет тревоги.
  • Серый – нет информации.

Карта воздушных тревог kopiyka.org

Это альтернативная независимая карта, предназначенная для онлайн-просмотра тревоги в Украине.

Условные обозначения: 

  • Серый – нет тревоги.
  • Красный – воздушная тревога.
  • Белый – нет информации.

На сервисе также можно включить звуковое оповещение на конкретную область.

Облегченная версия карты https://kopiyka.org/s.

Как звучит сигнал воздушной тревоги

Воздушная тревога, которую мы уже год слышим ежедневно, это сигнал “Внимание всем!”. Он извещает об угрозе возникновения  чрезвычайных ситуаций общегосударственного уровня (например, техногенного или военного характера).

Виды чрезвычайных ситуаций разные, однако в наше время это означает угрозу удара с неба. Сигнал воздушной тревоги звучит как завывание сирены, короткие или длинные гудки из промышленных объектов.

Читайте также
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 29.06.2023
карта бойових дій 26.06.2023

Война в Украине, Летальное оружие, тривоги
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Отношение Запада к Украине может измениться по результатам наступления ВСУ — FT
ЗСУ на фронті
В Запорожье прогремели взрывы во время атаки баллистикой
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
Способны обнаруживать воздушные цели в радиусе 250 км: что известно о немецких системах TRML-4D
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
Атака дронов по Николаеву: после падения обломков начался пожар
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
Нетаньяху объяснил, почему не хочет передавать Украине Железный купол
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
Видео
Путешествия
Водопады, термальные источники, зеленые усадьбы – как и где отдохнуть на Закарпатье

Где отдохнуть на Закарпатье, что посмотреть и какова стоимость усадьб – в материале.

Светлана Ковбиця, Карина Зуева
”Меня ранило, а свои бросили”: истории пленных российских захватчиков
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
Получили справку о сносе дома, но никаких работ не было: скандал в Ирпене
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
Ехал посмотреть на “нацистов”, а остался помогать ВСУ: история польского парамедика
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (28.06.2023)
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь