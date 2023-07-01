Следует ожидать жест доброй воли: ВСУ мощно вытесняют РФ на Юге Украины — Гуменюк

Воины Вооруженных сил Украины продолжают вытеснять армию Российской Федерации с временно оккупированных территорий на южном направлении. ВСУ не исключают, что россияне могут осуществить очередной так называемый жест доброй воли (ранее войска РФ так назвали отход от Херсона).

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона Единые новости.

— Каждый такой жест доброй воли, который россияне демонстрировали уже неоднократно за время полномасштабного вторжения, происходил под мощным давлением Сил обороны, в частности, на Юге Украины. Мощное давление мы продолжаем, поэтому стоит ожидать жестов доброй воли, — утверждает Гуменюк.

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга отмечает, что ВСУ могут не дождаться так называемого жеста доброй воли, поэтому самостоятельно догонят российских оккупантов.

В то же время Гуменюк прокомментировала успешный удар Вооруженных сил Украины по российскому штабу и складу горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Бердянске.

— Это работа в рамках того контрнаступления, которое все ожидают и увидят наглядно. Враг теряет свои мощности в тылу. Это подготовка к тому, чтобы активные действия РФ были совсем неактивными, — утверждает она.

В Генеральном штабе ВСУ сообщают, что продолжается контрнаступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ продвинулись на 1,3 км и перехватили оперативную инициативу под Бахмутом.

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