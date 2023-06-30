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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Украине создали Координационный центр по сохранению культурного наследия на затопленных территориях

Потоп на Херсонщині
Фото: МВД

В Украине создали межведомственный Координационный центр по сохранению культурного наследия и культурных ценностей на территориях, пострадавших в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции российскими войсками.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

По его словам, Координационному центру поручено в двухнедельный срок разработать и представить на рассмотрение Министерству культуры и информационной политики план действий.

Они будут направлены на усиление защиты культурного наследия и культурных ценностей на территориях, пострадавших в результате разрушения Каховской ГЭС.

Вместе с тем рекомендовано Координационному центру обратиться к международным учреждениям для предоставления помощи в сохранении, документировании, исследовании, музеефикации объектов культурного наследия и культурных ценностей.

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Война в Украине, Каховська ГЕС, Каховское водохранилище, Новая Каховка, Херсонская область, Херсонщина
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