В Украине создали Координационный центр по сохранению культурного наследия на затопленных территориях

В Украине создали межведомственный Координационный центр по сохранению культурного наследия и культурных ценностей на территориях, пострадавших в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции российскими войсками.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

По его словам, Координационному центру поручено в двухнедельный срок разработать и представить на рассмотрение Министерству культуры и информационной политики план действий.

Они будут направлены на усиление защиты культурного наследия и культурных ценностей на территориях, пострадавших в результате разрушения Каховской ГЭС.

Вместе с тем рекомендовано Координационному центру обратиться к международным учреждениям для предоставления помощи в сохранении, документировании, исследовании, музеефикации объектов культурного наследия и культурных ценностей.

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