Из-за “внутреннего порядка”: в Кременчуге военного в форме не хотели пускать в заведение

В Кременчуге на Полтавщине украинского защитника не хотели пускать в заведение из-за того, что он “был в военной форме”.

В местном Telegram-канале обнародовали видео, на котором слышен разговор между военным и администрацией ресторана Барбарис.

Защитник просто хотел выпить кофе, но ему отказали, объяснив это “внутренним порядком”.

— У нас внутренний порядок. То, что вы военный, это очень хорошо. Но в наше заведение в военной форме заходить нельзя, — заявила женщина.

На вопрос о том, каким законом руководствуется заведение, сотрудница ответить не смогла.

В конце концов, по словам военного, его пустили в заведение, однако заявили, что будут следить за тем, что он пьет.

— В заключении меня пустили, сказали, что будут смотреть, что я пью, я им говорю, что мне алкоголь вообще нельзя продавать. Но сам факт, почему вообще так происходит. Это очень-очень неприятно, — сказал военный.

Реакция администрации заведения

Администратор ресторана Барбарис извинилась за инцидент, отметив, что “сотрудница вела себя немного некорректно”.

— Только что у нас было собрание, где мы выяснили ситуацию, мы согласны, что это было неправильно. Поэтому от всего нашего коллектива просим прощения, — сказала администратор.

Также в Барбарисе заявили, что если бы военный не был в форме, ему бы могли продать алкоголь, если бы он, конечно, захотел его приобрести.

По данным Полтавской ОВА, ограничения по продаже алкоголя распространяется только на людей в военной форме, а не на непосредственно военных, поскольку “всех проверить нельзя”.

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