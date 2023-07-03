Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Броварах мужчина во время массажа изнасиловал 15-летнего подростка – ему сообщили о подозрении
В Киеве прогремел мощный взрыв, воздушная тревога не объявлена
На Хортице обнаружили уникальную лодку, которой может быть до 500 лет
Обнялись перед прыжком: мать с ребенком совершила самоубийство по дороге в Польшу
На одну бабушку оформлено 10 мужчин: почему расширили перечень лиц, подлежащих мобилизации
Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Две роты оккупантов и 17 единиц военной техники: потери РФ на Таврическом направлении

Две роты оккупантов и 17 единиц военной техники: потери РФ на Таврическом направлении
Фото: Генштаб ВСУ

На Таврическом направлении украинские военные системно уничтожают врага. За последние сутки потери российских захватчиков убитыми и ранеными составляют почти две роты.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Сил обороны Украины Александр Тарнавский.

По его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1 242 огневых задачи. В то же время уничтожено 17 единиц военной техники российской армии.

В частности, танк, противотанковая пушка МТ-12 Рапира, МТЛБ, два беспилотника Supercam, дрон Zala, три пушки 2А36 Гиацинт-Б, станция РЭБ, зенитный ракетный комплекс 9К330 Тор и автомобильная техника.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия рассказал, что украинские военные также уничтожили четыре склада боеприпасов врага.

Читайте также
Ситуация тяжелая: жена оккупанта пожаловалась на значительные потери РФ на фронте
Две роты оккупантов и 17 единиц военной техники: потери РФ на Таврическом направлении

Война в Украине, Военная техника, ВСУ, українські військові
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Британия, Франция и Германия могут нарушить условия ядерной сделки с Ираном из-за продажи дронов РФ
Две роты оккупантов и 17 единиц военной техники: потери РФ на Таврическом направлении
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Каждый, кто хотел стремительный боевик с наступлением, должен помнить о превосходстве РФ в воздухе — Ермак
Бої на фронті
Под Киевом девушку вытолкали из кафе за замечание по музыке Лепса, который поддерживает войну против Украины
Две роты оккупантов и 17 единиц военной техники: потери РФ на Таврическом направлении
В Минреинтеграции призывают лишить депутатского мандата коллаборанта Балицкого
Две роты оккупантов и 17 единиц военной техники: потери РФ на Таврическом направлении
Видео
Скорая артиллерийская помощь: украинские IT-шники разработали передвижные СТО и штаб

Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.

Василий Сафьянюк
Из-под носа у врага: ТРО Днепра забирает и ремонтирует вражескую технику для нужд ВСУ
Две роты оккупантов и 17 единиц военной техники: потери РФ на Таврическом направлении
Игнорирование не поможет: Нафтогаз знает, как заставить РФ отплатить за убытки в Крыму
Две роты оккупантов и 17 единиц военной техники: потери РФ на Таврическом направлении
Искусство, которое не просто вдохновляет: PinchukArtCentre представил сразу три выставки
PinchukArtCentre
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (30.06.2023)
Две роты оккупантов и 17 единиц военной техники: потери РФ на Таврическом направлении
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь