Две роты оккупантов и 17 единиц военной техники: потери РФ на Таврическом направлении
На Таврическом направлении украинские военные системно уничтожают врага. За последние сутки потери российских захватчиков убитыми и ранеными составляют почти две роты.
Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Сил обороны Украины Александр Тарнавский.
По его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1 242 огневых задачи. В то же время уничтожено 17 единиц военной техники российской армии.
В частности, танк, противотанковая пушка МТ-12 Рапира, МТЛБ, два беспилотника Supercam, дрон Zala, три пушки 2А36 Гиацинт-Б, станция РЭБ, зенитный ракетный комплекс 9К330 Тор и автомобильная техника.
Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия рассказал, что украинские военные также уничтожили четыре склада боеприпасов врага.
Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.Василий Сафьянюк