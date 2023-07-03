Две роты оккупантов и 17 единиц военной техники: потери РФ на Таврическом направлении

На Таврическом направлении украинские военные системно уничтожают врага. За последние сутки потери российских захватчиков убитыми и ранеными составляют почти две роты.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Сил обороны Украины Александр Тарнавский.

По его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1 242 огневых задачи. В то же время уничтожено 17 единиц военной техники российской армии.

В частности, танк, противотанковая пушка МТ-12 Рапира, МТЛБ, два беспилотника Supercam, дрон Zala, три пушки 2А36 Гиацинт-Б, станция РЭБ, зенитный ракетный комплекс 9К330 Тор и автомобильная техника.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия рассказал, что украинские военные также уничтожили четыре склада боеприпасов врага.

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