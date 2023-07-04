Электронный кабинет абитуриента 2023: как создать
Чтобы подать заявку на поступление в вуз, поступающие должны иметь собственный электронный кабинет. В 2023 году регистрация личных электронных кабинетов поступающего началась 1 июля.
Как создать личный электронный кабинет поступающего — читайте в материале Фактов ICTV.
Регистрация кабинета 2023 — пошаговая инструкция
В этом году поступающие на младшего бакалавра, бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений) подают заявления в электронной форме.
В Министерстве образования и науки отметили, что для подачи заявлений в электронной форме нужно зарегистрировать личный электронный кабинет на сайте, который работает во время вступительной кампании.
Поэтому, чтобы иметь возможность подавать заявки в ЗВО:
- Перейдите на сайт Единой государственной электронной базы по вопросам образования.
- На главной странице найдите и нажмите на кнопку Электронный кабинет абитуриента.
- Там выберите кнопку Регистрация.
- Заполните необходимые поля — укажите собственный электронный адрес (логин), придумайте пароль (не менее шести символов) и выберите, на какую степень поступаете (бакалавр, магистр, младший бакалавр).
- Далее вам необходимо указать серию и номер документа, на базе которого вы поступаете.
- Укажите все необходимые данные.
- Нажмите кнопку Зарегистрировать.
- На экране может появиться окно для Дополнительной идентификации лица (обычно появляется в случае отсутствия сертификата НМТ или ВНО). Выберите тип документа для идентификации и укажите его номер.
- На экране отобразится сообщение об успешной регистрации и на указанный электронный адрес поступит письмо активации кабинета.
- Найдите письмо на почте и нажмите на ссылку, которая будет там (на активацию кабинета уйдет не более 15 мин).
Если все активировалось успешно, вы увидите соответствующее сообщение. Теперь можете заходить в кабинет — просто введите ваш логин (электронный адрес) и пароль.
Вот и все! Электронный кабинет создан.