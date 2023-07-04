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Электронный кабинет абитуриента 2023: как создать

Электронный кабинет абитуриента 2023: как создать
Фото: Pexels

Чтобы подать заявку на поступление в вуз, поступающие должны иметь собственный электронный кабинет. В 2023 году регистрация личных электронных кабинетов поступающего началась 1 июля.

Как создать личный электронный кабинет поступающего — читайте в материале Фактов ICTV.

Регистрация кабинета 2023 — пошаговая инструкция

В этом году поступающие на младшего бакалавра, бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений) подают заявления в электронной форме.

В Министерстве образования и науки отметили, что для подачи заявлений в электронной форме нужно зарегистрировать личный электронный кабинет на сайте, который работает во время вступительной кампании.

Поэтому, чтобы иметь возможность подавать заявки в ЗВО:

Електронний кабінет вступника 2023

Електронний кабінет вступника 2023

  • Заполните необходимые поля — укажите собственный электронный адрес (логин), придумайте пароль (не менее шести символов) и выберите, на какую степень поступаете (бакалавр, магистр, младший бакалавр).

Електронний кабінет вступника 2023

  • Далее вам необходимо указать серию и номер документа, на базе которого вы поступаете.
  • Укажите все необходимые данные.
  • Нажмите кнопку Зарегистрировать.

Електронний кабінет вступника 2023

  • На экране может появиться окно для Дополнительной идентификации лица (обычно появляется в случае отсутствия сертификата НМТ или ВНО). Выберите тип документа для идентификации и укажите его номер.
  • На экране отобразится сообщение об успешной регистрации и на указанный электронный адрес поступит письмо активации кабинета.
  • Найдите письмо на почте и нажмите на ссылку, которая будет там (на активацию кабинета уйдет не более 15 мин).

Если все активировалось успешно, вы увидите соответствующее сообщение. Теперь можете заходить в кабинет — просто введите ваш логин (электронный адрес) и пароль.

Вот и все! Электронный кабинет создан.

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