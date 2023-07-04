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Юлия Захарченко, редактор ленты

Невероятные результаты: аналитик объяснил, почему ВСУ выбрали тактику логистическо-огневой петли

Українські військові
Фото: Генштаб ВСУ

Военные ВСУ начали тактику так называемой логистическо-огневой петли, нанося удары по российским боекомплектам и пунктам управления на временно оккупированных армией РФ территориях на Юге Украины.

Об этом заявил военный аналитик Петр Черник в эфире национального информационного телемарафона.

— Напомню, в Херсонской операции мы сконцентрировались на ее финальной фазе в ноябре. А началась она в июле прошлого года, когда мы ударили по Антоновскому мосту. Три месяца очень серьезной и скрупулезной работы. На мой взгляд, и это наступление будет иметь все показатели наступлений тех, которые были по Херсонщине, так называемая логистическо-огневая петля. Выбивание их боекомплектов, пунктов управления и прочее. В этой части мы “петлянули” невероятные результаты, – утверждает военный эксперт.

Черник отметил, что Херсонская операция точно не будет такой же, как и Харьковская, состоявшаяся в прошлом году, когда Силы обороны Украины внезапно для врага выгнали российские войска с той территории.

— Я несколько смещу акценты, потому что в этой наступательной операции есть завышенные ожидания. Мы хотим, чтобы она состоялась так, как Харьковская операция. Так однозначно не будет. Действительно, это была блестящая операция, я назвал бы ее штурмом и давлением. Мы тогда освободили очень много своих территорий, потому что противник был захвачен врасплох. Но каким бы он ни был, этот специфический московит, он все же учится, делает выводы, и своеобразную линию Суровикина они построили, — обратил внимание аналитик.

Он заметил, что российские войска выстраивают классическую трехэшелонированную оборону

— Это классическая трехэшелонированная оборона. В первой линии обеспечения там все превращено в огромные минные поля, заложены противотанковые ракетные комплексы в виде секретов. А позволить себе классическую Жуковщину, когда они во время штурма Бахмута клали по 15-16 мышечных волн, извините за такую метафору, мы себе не можем, — подчеркнул эксперт.

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Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Херсонская область
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