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Юлия Захарченко, редактор ленты

Под Мелитополем оккупанты массово минируют дороги и засеянные поля – ЦНС

Под Мелитополем оккупанты массово минируют дороги и засеянные поля – ЦНС
Фото: ГСЧС

На временно оккупированных территориях Юга Украины, в частности, на Мелитопольском направлении, российские войска продолжают устанавливать минные ограждения прямо на засеянных полях, а иногда и просто на грунтовых дорогах.

Оккупанты используют специальную военную технику, чтобы охватить как можно большую территорию. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, уже неоднократно зафиксировали в полях под Мелитополем гусеничный минный заградитель ГМЗ-3. Он имеет возможность минировать землю со скоростью ориентировочно 208 единиц в минуту.

В Центре национального сопротивления считают, что подобные действия со стороны оккупационных войск в очередной раз ставят под угрозу жизнь гражданских лиц, в частности, передвижение специальной техники типа комбайн для обработки полей.

В ЦНС призывают граждан Украины на ВОТ сохранять бдительность, в частности, во время передвижения транспортными средствами, особенно на грунтовых дорогах, сообщать о размещении и передвижении врага.

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Мінне поле

Источник: Центр национального сопротивления

Война в Украине, Запорожская область, ВСУ, Минирование, Мелітополь, українські військові
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