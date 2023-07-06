Автострада открыла движение на левобережной развязке Дарницкого моста в Киеве

В четверг, 6 июля, было открыто движение на левобережной развязке Дарницкого моста в Киеве.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил основатель ГК Автострада Максим Шкиль.

— Более 15 лет мост был в недостроенном состоянии. Отсутствие всего комплекса развязок привело к тому, что транспорт не мог использовать Дарницкий мост, как это предусмотрено проектом. Возник дисбаланс транспортных потоков: соседние мосты — Южный и мост имени Патона — были перегружены, в то время, когда Дарницкий имеет существенный резерв пропускной способности, — написал Максим Шкиль.

По его словам, проблема проезда на левый берег обрела больший масштаб после начала полномасштабного вторжения, когда движение через Южный мост было ограничено.

— Российское полномасштабное вторжение внесло коррективы в графики строительства, но уже в мае 2022 года Autostrada возобновила весь масштаб работ, чтобы ускорить открытие и минимизировать неудобства для водителей — работы выполняли в круглосуточном режиме за свой счет, — отметил основатель ГК Автострада.

Он уверен, что строительство имеет особое значение для столицы, и открытие развязки — это первый пример реализации крупного строительного проекта центральной власти в Киеве, в отличие от мостов-долгостроев, которые годами возводятся в столице.

-В формате “сказано-сделано” реализуются все проекты президентской программы. Приглашаю водителей воспользоваться новыми съездами Дарницкого моста и оценить качество работ от Autostrada, — написал Максим Шкиль.

Ранее сообщалось, что компания Автострада планирует завершить строительство съездов с эстакады Дарницкого моста на Днепровскую набережную в Киеве до конца июля 2023 года.

Группа компаний Автострада в октябре 2021 заключила контракт на сооружение двух съездов с моста на Днепровскую набережную.

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