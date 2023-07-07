40% уже зарегистрировали электронные кабинеты: как проходит вступительная кампания-2023

Вступительная кампания-2023 в украинские высшие учебные заведения проходит по расписанию. Уже более 40% поступающих зарегистрировали электронные кабинеты.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Михаил Винницкий, отвечая на вопрос ведущего ICTV Вадима Карпьяка.

— Кабинеты поступающих уже открыты (с 1 июля), продолжается регистрация. Это надо сделать до 18:00 31 июля. Это дедлайн для выбора приоритетов, которых может быть пять… Результаты НМТ приходят именно туда, оно в основном уже завершилось, хотя есть еще вторая сессия… Но если говорить конкретно о поступлении, то все более-менее под контролем, — заверил чиновник МОН.

Что касается именно проведения НМТ, по словам Винницкого, в тестировании приняли участие 260 тыс. человек, из которых 20 тыс. — за рубежом.

— У нас есть 3,5 тыс. человек, которые набрали 200 баллов хотя бы по одному предмету. Есть 50 учеников, получивших 200 баллов по трем дисциплинам. Это идеальный результат, — отметил заместитель министра.

Кроме того, он обратил внимание на то, что существенно увеличилось количество поступающих: если в 2022-м НМТ писали 214,5 тыс. человек, соответственно имеем увеличение где-то на 45 тыс.

— Это на самом деле очень много. И показывает, что украинцы возвращаются в отечественные вузы, что доверие к украинскому образованию достаточно высокое. Меня особенно радует, что 20 тыс. наших абитуриентов писали тест за рубежом, а они могли поступить в любой европейский университет, — подытожил Винницкий.

Регистрация личных электронных кабинетов абитуриента началась 1 июля. Факты ICTV рассказывали, как подать заявление на поступление в вуз в 2023 году и какие документы нужно собрать.

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