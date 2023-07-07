ВСУ системно выбивают РФ с позиций: ситуация на Таврическом направлении

На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают российские войска с позиций. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составляют почти две роты.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Сил обороны Украины Александр Тарнавский.

По его словам, артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1 247 огневых задач. В то же время уничтожены 28 единиц военной техники российской армии.

В частности, шесть танков, пять ББМ, четыре пушки Д-30, самоходная артиллерийская установка 2С9 Нона, три БПЛА Орлан-10, самоходная артиллерийская установка Акация, комплекс дальнего визуального наблюдения Муром-М, станция РЭБ и автомобильная техника.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия отметил, что украинские защитники продвигаются там. В то же время воинам Сил обороны удалось уничтожить склад боеприпасов врага.

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