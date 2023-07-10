Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Один человек погиб, восемь в больнице. В Польше автобус с украинцами врезался в фуру
С 11 июля в Украине ограничивают продажу табачных изделий: что известно
Мы воюем, если это так: Байден заявил, что США вступят в войну, если РФ нападет на члена НАТО
Сделал это специально. Почему Эрдоган согласился вернуть Украине защитников Азовстали
Потянул на речку и заставил купаться голой. На Закарпатье задержали мужчину, который развращал 8-летнюю девочку
Общество
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Ограниченная пригодность к службе: что это значит во время военного положения

Ограниченная пригодность к службе: что это значит во время военного положения
Фото: Depositphotos

Прохождение медицинской комиссии является обязательным условием для всех военнообязанных. Именно медкомиссия решает, пригоден человек к службе в армии или нет.

Что такое ограниченная пригодность во время военного положения — узнавали Факты ICTV.

Пригодность во время мобилизации

После окончания медицинского обследования во время мобилизации ВЛК выносит в отношении военнообязанного одно из таких постановлений:

  • Годен к военной службе.
  • Временно непригоден к военной службе (указать дату повторного осмотра).
  • Ограниченно годен к военной службе.

Что такое ограниченно пригодный

Ограниченная пригодность в военное положение — это непригодность в мирное время, однако это не означает, что военнообязанный отсрочен от службы в армии.

Лица с ограниченной пригодностью могут служить в условиях военного положения, поэтому их могут мобилизовать.

Всем известно, что в мирное время есть достаточно широкий список болезней, которые делают человека негодным к службе. Однако в условиях военного положения этот список значительно сужается.

Лица, признанные ограниченно годными к военной службе, не могут служить в десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, в спецсооружениях.

В то же время они пригодны к службе в частях (подразделениях) обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях и тому подобном.

То есть вас не могут направить в боевую часть на передовую, но могут мобилизовать и оставить, например, проходить службу при военкомате.

Именно во время прохождения медицинской комиссии указывается, какие виды службы и военные работы противопоказаны человеку с ограниченной пригодностью.

Это зависит и от физического состояния здоровья, и от военной специальности, занимаемой должности, возраста и работы военнообязанного.

Итак, если начнется четвертая волна мобилизации, вас направят на медкомиссию (ВЛК), где должны будут выдать копию постановления, с перечнем тех работ и видов службы, которые вам противопоказаны по состоянию здоровья.

Читайте также
Денежное обеспечение мобилизованных 2022: сколько получают военные
українські військові

Военное положение, Медики, мобілізація
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Помощь на погребение: как получить и куда обращаться
Ограниченная пригодность к службе: что это значит во время военного положения
Общая мобилизация 2023: какие есть виды повесток и где их могут вручить
Ограниченная пригодность к службе: что это значит во время военного положения
Мобилизация в Украине 2023: какие категории граждан не подлежат призыву
Ограниченная пригодность к службе: что это значит во время военного положения
Зарплата мобилизованным 2023: все о выплатах и сохранении рабочего места
Мобілізовані
Военкомы ворвались в дом: имеют ли они на это право и что нужно делать – объясняет юрист
Ограниченная пригодность к службе: что это значит во время военного положения
Видео
Саммит НАТО в Вильнюсе: какой результат можно будет считать победой для Украины

Первый заместитель директора Центра Новая Европа Сергей Солодкий объяснил, какой результат саммита НАТО в Вильнюсе можно будет считать победой для Украины.

Валентина Чорна
Новини Факти ICTV — випуск новин за 00:00 (11.07.2023)
Ограниченная пригодность к службе: что это значит во время военного положения
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (10.07.2023)
Ограниченная пригодность к службе: что это значит во время военного положения
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (10.07.2023)
Ограниченная пригодность к службе: что это значит во время военного положения
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (10.07.2023)
Ограниченная пригодность к службе: что это значит во время военного положения
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь