Помощь от фонда Єдність за майбутнє: как украинцам получить 2200 грн

Запорожский благотворительный фонд Єдність за майбутнє оказывает многоцелевую материальную помощь украинцам, пострадавшим от войны.

Как получить помощь от благотворительного фонда Єдність за майбутнє — читайте в материале Фактов ICTV.

Кто сможет получить помощь

Благотворительный фонд оказывает поддержку украинцам в Запорожской, Донецкой, Харьковской областях.

За многоцелевой денежной помощью могли обратиться ВПЛ, местные жители Запорожской, Донецкой и Харьковской областей и лица, которые вернулись домой. Кроме того, помощь предоставляется только:

гражданским семьям, которые были травмированы или ранены в результате боевых действий;

семьям, которые в результате боевых действий полностью потеряли жилье, или их жилье подверглось частичному разрушению и нуждается в ремонте;

одиноким матерям с несовершеннолетними детьми;

семьям, где есть люди с инвалидностью или онкобольные, которые нуждаются в дорогостоящем лечении;

тем, кто потерял работу и остался без прибыли;

ВПЛ, которые не могут вернуться домой, поскольку территория оккупирована или на ней ведутся боевые действия;

малообеспеченным семьям трудоспособного возраста.

— Обратите внимание! Проект Запорожского благотворительного фонда Єдність за майбутнє по предоставлению многоцелевой денежной помощи был завершен в апреле 2023 года. В настоящее время заявки на помощь не принимаются!

Как можно было получить помощь

Чтобы получить помощь, необходимо было заполнить онлайн-анкету. Обычно обработка анкет составляла от 7 до 10 рабочих дней.

— Если ваша заявка будет принята или нуждается в дополнительной информации, команда фонда свяжется с вами по указанным контактным данным. Если в течение 10 дней вы не получили обратной связи, это означает, что заявка не была одобрена и вы можете подать заявку в другую организацию на многоцелевую денежную помощь.

Размер пособия составляет 2220 грн на одного человека в течение трех месяцев. Количество лиц в семье, которые могли получить эту помощь, определяется на основе оценки уязвимости. Выплаты осуществляются одним платежом — общая сумма пособие на три месяца.

Напоминаем, сейчас проект Запорожского благотворительного фонда Єдність за майбутнє по предоставлению многоцелевой денежной помощи для лиц, пострадавших от войны, завершен! Отправить заявление на получение помощи сейчас невозможно.

— Если программа денежной помощи заработает снова, об этом сообщит фонд Єдність за майбутнє на своем сайте. Также узнать актуальную информацию можно по телефону горячей линии фонда — 067-106-53-40.

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