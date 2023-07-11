Звонят и сообщают о назначении выплат: в Украине работает мошенническая компания Счастливый дом

Война войной, а мошенники работают по расписанию. В Сети начала распространяться информация о новой мошеннической схеме от компании Счастливый дом.

Как работают аферисты? Они звонят украинцам, представляются программой лояльности Счастливый дом, называют ваше имя и фамилию и сообщают о совместном благотворительном проекте с Укрпочтой.

Аферисты уверяют абонента, что ему назначена денежная помощь, которую можно забрать в ближайшем отделении Укрпочты. Интересен тот факт, что мошенники могут даже назвать ближайшее к вам почтовое отделение. При этом “посылку с деньгами” вы должны забрать лично и заплатить за получение.

Однако это не единственная схема, по которой работают аферисты. Они также могут позвонить вам и сообщить, что после регистрации на их сайте вам оказана денежная помощь. И это несмотря на то, что никакой регистрации вы не проходили!

У организации Счастливый дом действительно есть сайт, на котором большой баннер обещает людям после регистрации 256 тыс. грн. На сайте “классический” счетчик бесплатной регистрации, перезапускаемый с обновлением страницы.

— У тебя есть желание, но нет финансов на его исполнение? Присоединяйся к программе лояльности Счастливый дом и получай 265 тыс. грн, — вот что предлагают мошенники на своем официальном сайте.

За что именно вам выплатят деньги — неизвестно, однако мошенническая организация регулярно публикует на сайте информацию об уплаченных выигрышах украинцам.

Факты ICTV нашли страницу организации в Facebook, где недовольные украинцы отзываются о коммуникации с мошенниками.

— Позвонили, требуют определенное лицо, называют ФИО и хотят разговаривать именно с человеком, которого назвали. Представляются невнятно… Кто такие? Ответа нет. Разговаривают с гонором, хамовито. Кто такие, откуда взяли номер телефона и имя, которое называют? Вопрос риторический, кто-то незаконно продал базу данных, распространив личные данные людей, а эти мошенники ее купили. Звонили с номера: +38 044 350 2415. Положил трубку и все, не о чем разговаривать, — пишет один из пользователей.

В Facebook также люди пишут, что эти аферисты якобы предлагают получить посылку с деньгами, но за пакет нужно заплатить личные средства.

— Сегодня позвонил руководитель, притворился Иосифом, порадовал, что выиграла 60 тыс. грн. Через час отправил пакет, за который должна заплатить 321 грн. Позвонила на горячую линию Укрпочты, ответ — они не участвуют в этих акциях, это мошенник, — пишет пользователь.

Факты ICTV пытались дозвониться на горячую линию Счастливого дома, но безрезультатно — абонент вне зоны доступа.

Будьте внимательны, не сообщайте свои данные неизвестным или подозрительным лицам. Если вы все же наткнулись на мошенников, обязательно проверяйте информацию через официальные компании.

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