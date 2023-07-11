Правительство выделило из резервного фонда более 140 млн для выплаты пленным

На заседании 11 июля Кабмин принял распоряжение о выделении из резервного фонда госбюджета 140,3 млн грн на финансовую помощь украинцам, которые вернулись из плена, а также семьям тех, кто до сих пор находится в плену.

Согласно документу, 111,3 млн грн из этой суммы пойдут на предоставление ежегодной государственной денежной помощи семьям политзаключенных, гражданских заложников и военнопленных. Речь идет о выплате 100 тыс. грн за каждый год пребывания таких людей в местах несвободы.

Еще 29 млн грн направят на выплату по 100 тыс. грн одноразовой государственной денежной помощи освобожденным из плена.

Перечислением средств на банковские счета указанных категорий лиц занимается Минреинтеграции.

По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, сейчас только гражданских заложников в российском плену находится более 25 тыс., с начала большой войны удалось вернуть 2 576 граждан Украины, из которых 144 — гражданские заложники.

Источник : МинВОТ

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