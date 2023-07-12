Продолжили, но не всем: кто из ВПЛ может потерять государственную выплату в 2023 году

11 июля 2023 года правительство приняло постановление Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц, которое вносит изменения в порядок назначения и продления выплат на проживание для ВПЛ.

В частности, правительство определило, что для всех ВПЛ, которые сейчас получают помощь, с 1 августа 2023 года будет автоматически продлена выплата еще на полгода, то есть до конца января 2024 года.

Помощь продолжается для всех украинцев, проживающих в Украине и имеющих статус ВПЛ в размерах для лиц с инвалидностью и детей – 3 тыс. грн и для других лиц – 2 тыс. грн.

Кроме того, правительство определило условия, при которых выплаты для ВПЛ прекращаются. При каких условиях могут прекратить начислять выплаты для ВПЛ — читайте в материале Фактов ICTV.

Кому из ВПЛ прекратят выплаты в 2023 году

В пресс-службе Минсоцполитики Фактам ICTV сообщили, что с 1 сентября помощь продлевается для тех граждан, чье имущественное состояние нуждается в такой поддержке, и не продлевается для граждан, чье имущественное состояние позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства.

То есть с 1 сентября 2023 года выплата будет прекращена тем ВПЛ, которые с момента принятия данного постановления:

Приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды обороны страны.

Приобрели на сумму более 100 тыс. грн земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета).

Имеют на депозитном банковском счете средства в общей сумме более 100 тыс. грн.

Приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тыс. грн.

Имеют в собственности жилье, которое расположено на территориях, где не ведутся активные боевые действия или которые не являются оккупированными, если такое жилье имеет площадь более 13,65 м2 на одного члена семьи.

Если по результатам проверки получателей помощи будет принято решение о прекращении выплат для ВПЛ, украинцам сообщат об этом.

В случае несогласия, ВПЛ может обжаловать такое решение органа соцзащиты и предоставить подтверждающие документы, и продолжать получать выплаты.

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