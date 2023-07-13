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Общество
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Киеве запретили русскоязычную музыку, книги и спектакли в публичных местах

В Киеве запретили русскоязычную музыку, книги и спектакли в публичных местах
Фото: Unsplash

На территории Киева запрещено публичное использование русскоязычного культурного продукта. Мораторий наложил Киевский горсовет.

Решение, которое приняли в четверг, 13 июля, во время пленарного заседания сессии горсовета, поддержал 71 депутат.

Под запрет попадает не только русскоязычная музыка, ведь мораторий запрещает публичное освещение и демонстрацию русскоязычного продукта.

Следовательно, под запрет попали: книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и культурно-образовательные услуги.

— Русский — язык страны-агрессора, и ему не место в сердце нашей столицы, — отметил депутат Киевсовета Вадим Васильчук.

Он добавил, что мораторий распространяется также на объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежат сохранению, воспроизведению и охране в соответствии с законодательством Украины.

В июне 2022 года Верховная Рада запретила российскую музыку в медиапространстве и общественных местах.

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Источник: Киевсовет
Київ, Киевсовет, культура, Музика, Російська мова
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