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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Готовятся наступательные действия: Уршалович о ситуации на Херсонском направлении

Готовятся наступательные действия: Уршалович о ситуации на Херсонском направлении
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины готовятся к контрнаступательным действиям на Херсонском направлении. Воины ВСУ уже ведут активную разведку, чтобы быть в курсе планов врага, и бьют по тылам российской армии.

Об этом заявил представитель Главного управления Национальной гвардии, полковник Николай Уршалович во время онлайн-брифинга.

— На Херсонском направлении Силы обороны продолжают осуществлять давление на противника, ведется активная разведка и огневое поражение на всю глубину обороны с целью подготовки районов и рубежей для наступательных действий, — утверждает представитель ГУ Нацгвардии.

Он поделился, что представители ГУР в последнее время обнаружили 393 цели российских войск, часть которых впоследствии подразделения ВСУ и СБУ полностью уничтожили.

По словам полковника, украинские артиллеристы выполняют огневые задачи на Лиманском, Бахмутском и Ореховском направлениях. Они там обезвредили более 50 оккупантов, из которых около 14 — уже ликвидированы.

В то же время украинские нацгвардейцы уничтожили два склада российских войск, где хранили боекомплекты к артиллерии.

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Готовятся наступательные действия: Уршалович о ситуации на Херсонском направлении

Война в Украине, ВСУ, Нацгвардия, українські військові, Херсонская область
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