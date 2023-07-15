Переселенцы за границей не будут получать госвыплаты: кого касается

Внутренне перемещенных лиц, которые уехали за границу на срок от 45 дней и более без веских причин, лишат государственных выплат с 1 августа. При таких обстоятельствах эти лица не будут считаться ВПЛ.

Об этом заявила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона Єдині новини.

— Если человек… по состоянию на 15 июля минимум в течение 30 дней без серьезных оснований находится за границей и до момента назначения помощи на 1 августа не вернулся в Украину, то есть он более 45 дней совокупно находится за границей, тогда он выбрал не внутреннее, а внешнее перемещение, — сказала Марчак.

Она подчеркнула, что помощь от государства направляется на внутренне перемещенных лиц. Марчак объяснила, что государство владеет информацией, осуществляло ли лицо выезд за пределы страны.

Весомыми причинами пребывания на такой срок будет считаться лечение, стажировка или командировка.

— Но если в госреестрах ошибочная информация, или человек или семья уже вернулись из-за границы, то человек может уточнить информацию в органах соцзащиты, и такие выплаты продолжатся, — отметила она.

Марчак напомнила, что для лиц, которые вернулись к месту жительства и лиц за рубежом прекратят выплаты от государства с 1 августа.

По ее словам, в 2023 году государство направило 57 млрд грн выплат для ВПЛ и ежемесячно выплачивается 6,2 млрд грн. Взрослые трудоспособные лица получают 2 тыс. грн ежемесячно, дети и лица с инвалидностью — 3 тыс. грн.

По данным Минреинтеграции, в Украине насчитывается около 7 млн внутренне перемещенных лиц.

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