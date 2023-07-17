Украинцы, выехавшие за границу из-за войны, будут помогать улучшить образование в Украине

Украинцы, вынужденно выехавшие за границу из-за полномасштабной войны, будут помогать улучшать систему образования в Украине на основе опыта, полученного в странах пребывания.

Так, 14 июля в Варшаве прошла Международная образовательная конференция благодарности в рамках Сети украинских образовательных хабов. Она состоялась при поддержке Министерства образования и науки Украины и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Участие в этом мероприятии приняли более 300 украинских учеников, студентов, их родителей и опекунов, а также учителей, которые сейчас вынуждены находиться за границей из-за полномасштабной войны. Кроме того, присутствовали представители международных организаций, в частности: Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН, Вышеградского фонда, Центральной Европейской Инициативы (СЕІ) и Deloitte Foundation, а также Министерства образования и науки Польши, мэрии Варшавы и Посольства Украины в Польше.

Как отметил заместитель министра образования Украины Андрей Сташкив, из-за войны большое количество украинцев вынуждено проживать в других странах. Поэтому нужно постоянно поддерживать связь с ними, чтобы не потерять целое поколение наших граждан.

– Именно с этой целью функционирует Сеть украинских образовательных хабов, которая работает уже в 11 странах ЕС и Великобритании. Более того, мы должны воспользоваться этой уникальной возможностью перенять бесценный опыт, который приобретают наши соискатели образования в разных странах мира, и лучшие практики внедрить в украинской системе образования — объяснил Сташкив.

В ходе конференции были обнародованы результаты опроса среди 6 783 украинских родителей и опекунов, временно проживающих в 11 странах ЕС и Великобритании. Выяснилось, что:

91,4% украинских детей за границей посещают местные школы.

63,4% параллельно учатся дистанционно в украинских школах.

В следующем учебном году 73,8% соискателей образования еще планируют оставаться в странах временного пребывания.

На вопрос, сколько предметов имеет ребенок в местной школе по сравнению с украинской, 67,3% респондентов отметили, что существенно меньше. К примеру, в 11 классе польской школы ребенок имеет 7 предметов, а параллельно в украинской школе – 12 предметов.

Похожая ситуация и с домашними заданиями: 48,2% родителей и опекунов заявили, что, учась в местных учебных заведениях, их дети тратят до 1 часа на домашние задания в день. А еще 25,7% сообщили, что ребенок вообще не тратит время на домашние задания. В то же время 41,6% ответили, что, обучаясь в Украине, их дети тратили от 2 до 5 часов на домашние задания ежедневно.

– Мы начали на постоянной основе диалог с проживающими за рубежом украинцами для формирования предложений по улучшению системы образования в Украине на основе опыта, который получают наши граждане в странах пребывания. Поэтому призываем всех неравнодушных родителей и опекунов, а также непосредственно соискателей образования делиться тем, что понравилось в системе образования страны, где вы находитесь, — подчеркнула координатор Сети украинских образовательных хабов, исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования Мария Богуслав.

Международная образовательная конференция благодарности стала итоговым мероприятием годового мощного образовательного проекта для украинских детей и учителей, которые из-за полномасштабной войны временно проживают в других странах. Его реализовала Ассоциация инновационного и цифрового образования при содействии Министерства образования и науки Украины, Института модернизации содержания образования, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Фонда Про Футуро.

За это время состоялось более 500 образовательных мероприятий, в том числе по наверстыванию обучения, и Уроки для успешной жизни. В них приняли участие 14 тыс. украинских детей из 15 стран мира.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.