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Общество
София Телишевская

Как оформить загранпаспорт — пошаговая инструкция

ШАГ 1. Оформляем загранпаспорт
ШАГ 2. Собираем документы
ШАГ 3. Платим за оформление паспорта
ШАГ 4. Забираем паспорт
ШАГ 5. Узнаем срок действия загранпаспорта
ШАГ 6. Оформляем загранпаспорт не по месту регистрации
біометричний паспорт

Украинцы, не имеющие загранпаспорт, могут легко оформить его.

Как оформить загранпаспорт в Украине, куда обращаться и сколько это будет стоить в 2023 году — читайте в инструкции на сайте Факты ICTV.

ШАГ 1. Оформляем загранпаспорт

Оформить загранпаспорт можно в любом подразделении Государственной миграционной службы.

На сайте ГМС нужно записаться в электронную очередь, предварительно выбрав ваш регион, дату и время.

Кроме подразделений ГМС, можно подать документы в центр предоставления административных услуг (ЦНАУ) или центр обслуживания Паспортный сервис ГП Документ.

Во время военного положения сервис работает только в отдельных регионах для оформления паспорта гражданина для выезда за границу. Также обращайте внимание, что запись в электронную очередь может быть недоступна в отдельных подразделениях.

Оформление документов для граждан Украины в работающих подразделениях, которые отсутствуют в сервисе осуществляется в порядке живой очереди.

ШАГ 2. Собираем документы

  • Паспорт или ID (до 14 лет свидетельство о рождении).
  • Справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП или ранее ИНН).
  • Квитанция об уплате административного сбора или оригинал документа об освобождении от его уплаты.

Оплатить услуги можно самостоятельно в любом банке или онлайн, но после регистрации в электронной очереди.

ШАГ 3. Платим за оформление паспорта

В отделениях ГМС:

  • Срочное изготовление паспорта за 7 рабочих дней стоит 1496 грн (стоимость государственной услуги — 992 грн и стоимость бланка — 504 грн).
  • Оформление документа в регламентный период (20 рабочих дней) — 856 грн (стоимость административной услуги — 352 грн и стоимость бланка — 504 грн).
  • Изготовление паспорта за 3 дня — 1496 грн (стоимость государственной услуги — 992 грн и стоимость бланка — 504 грн).

Услугу оформления биометрического паспорта можно оплатить онлайн на сайте ГМС Украины.

В государственной предприятии Документ:

  • Оформление срочного паспорта (10 рабочих дней) стоит 2 036 грн.
  • Изготовление несрочного паспорта займет 20 рабочих дней по цене 1 396 грн.

ШАГ 4. Забираем паспорт

После того, как вы подали все документы, можно отслеживать состояние вашей заявки на сайте ГМС. Паспорт вам должны выдать не позднее, чем за 20 рабочих дней после подачи документов.

ШАГ 5. Узнаем срок действия загранпаспорта

Детям от 0 до 16 лет паспорт оформляется на четыре года, а гражданам в возрасте от 16 лет — на 10 лет.

Гражданин Украины не может иметь более двух действующих паспортов для выезда за границу.

ШАГ 6. Оформляем загранпаспорт не по месту регистрации

Документы для оформления паспорта для выезда за границу подаются лицом или его законным представителем/уполномоченным лицом в территориальный орган/территориальное подразделения ДМС, уполномоченного субъекта по месту обращения.

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