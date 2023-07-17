Как оформить загранпаспорт — пошаговая инструкция

Оформить загранпаспорт можно в любом подразделении Государственной миграционной службы.

На сайте ГМС нужно записаться в электронную очередь, предварительно выбрав ваш регион, дату и время.

Кроме подразделений ГМС, можно подать документы в центр предоставления административных услуг (ЦНАУ) или центр обслуживания Паспортный сервис ГП Документ.

Во время военного положения сервис работает только в отдельных регионах для оформления паспорта гражданина для выезда за границу. Также обращайте внимание, что запись в электронную очередь может быть недоступна в отдельных подразделениях.

Оформление документов для граждан Украины в работающих подразделениях, которые отсутствуют в сервисе осуществляется в порядке живой очереди.