Помощь для малообеспеченных семей: кто может претендовать и как получить
В Украине действует услуга Государственная помощь малообеспеченным семьям.
Соответственно, социальные выплаты предоставляются малоимущим семьям, которые проживают в Украине и по уважительным причинам имеют среднемесячный доход, меньше прожиточного минимума.
О том, как получить государственную финансовую помощь для малообеспеченных семей, узнавали Факты ICTV.
Условия оказания помощи
Согласно действующему законодательству, малообеспеченной семьей в Украине считается семья, которая по уважительным или независящим от нее причинам имеет среднемесячный совокупный доход ниже гарантированного прожиточного минимума для нее.
В таком случае семья может обратиться в управление труда и социальной защиты населения для проверки права на назначение государственной социальной помощи.
Размер социальных выплат определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и среднемесячным совокупным доходом малообеспеченной семьи.
В первую очередь размер прожиточного минимума для семьи зависит от ее состава и количества лиц. Соответственно, для каждой семьи сумма выплат будет разной.
Помощь малообеспеченным семьям в Украине назначается сроком на шесть месяцев, который может быть продлен по заявлению представителя семьи при условии соблюдения определенных требований, в частности подтверждения низкого дохода.
Кто входит в состав малообеспеченной семьи
К составу семьи, которая обращается для оказания помощи, принадлежат:
- муж, жена, родные и усыновленные дети в возрасте до 18 лет, а также дети, которые учатся до достижения 23 лет и не имеют собственных семей;
- неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы, проживающие вместе с родителями;
- нетрудоспособные родители мужа и жены, проживающие вместе с ними и находящиеся на их содержании в связи с отсутствием собственных доходов;
- женщина и мужчина, которые не состоят в браке, но проживают одной семьей и имеют общих детей.
Куда обратиться, чтобы получить помощь
- В структурные подразделения соцзащиты населения районных госадминистраций исполнительных органов городских, районных советов или исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов.
- В центры предоставления административных услуг (ЦНАУ).
Как получить государственную помощь
Оформление пособия бесплатное. Чтобы его получить, необходимо обратиться с заявлением в орган социальной защиты населения или Центр предоставления административных услуг:
- Соберите все необходимые документы.
- Напишите заявление на получение выплат.
- Отправьте документы и заявление по почте в местный Центр предоставления административных услуг или орган социальной защиты.
Какие документы нужны
Для получения услуги необходимо прислать следующие документы:
- заявление на назначение помощи малообеспеченным семьям;
- декларацию о доходах и имущественном состоянии семьи;
- справку об участии в обороне Украины или в сопротивлении и сдерживании армии РФ на территории Украины (если имеете);
- справку о доходах, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины или фондах социального страхования;
- паспорт заявителя;
- справку о постановке на учет ВПЛ (для переселенцев);
- удостоверение участника боевых действий (при наличии).
Срок оказания помощи — 10 календарных дней. После обработки документов и заявления вам сообщат о результатах.
Сколько получают малообеспеченные семьи в 2023 году
Прожиточный минимум в Украине составляет 2 589 грн на одного человека. Таким образом, в 2023 году на малообеспеченных начисляется:
- для трудоспособных — 1 207 грн;
- для тех, кто не работает, и лиц с инвалидностью — 2 093 грн;
- для детей до 6 лет — 2 953 грн;
- для детей до 18 лет — 3 682 грн;
- для детей до 23 лет (при условии обучения) — 3 489 грн.
Заявитель вправе выбрать удобный для себя способ выплаты пособия: переводом на банковский счет или на отделение Укрпочты.
Куда обращаться, если отказали в помощи
Отказать в предоставлении социальных выплат могут по нескольким причинам:
- семья имеет более чем один автомобиль;
- в собственности малообеспеченной семьи есть вторая квартира или дом (это не касается той недвижимости, которая расположена на временно оккупированных территориях);
- если один из родителей за год до обращения покупал земельный участок, недвижимость или транспортное средство или же осуществлял разовую оплату любых услуг (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных платежей);
- если в семье есть трудоспособные лица, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы, и не работали, не проходили военную службу или не учились.
Если же вам отказали в оказании услуги, вы можете обжаловать результаты, обратившись в Окружной административный суд.
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