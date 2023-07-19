Помощь для малообеспеченных семей: кто может претендовать и как получить

В Украине действует услуга Государственная помощь малообеспеченным семьям.

Соответственно, социальные выплаты предоставляются малоимущим семьям, которые проживают в Украине и по уважительным причинам имеют среднемесячный доход, меньше прожиточного минимума.

О том, как получить государственную финансовую помощь для малообеспеченных семей, узнавали Факты ICTV.

Условия оказания помощи

Согласно действующему законодательству, малообеспеченной семьей в Украине считается семья, которая по уважительным или независящим от нее причинам имеет среднемесячный совокупный доход ниже гарантированного прожиточного минимума для нее.

В таком случае семья может обратиться в управление труда и социальной защиты населения для проверки права на назначение государственной социальной помощи.

Размер социальных выплат определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и среднемесячным совокупным доходом малообеспеченной семьи.

В первую очередь размер прожиточного минимума для семьи зависит от ее состава и количества лиц. Соответственно, для каждой семьи сумма выплат будет разной.

Помощь малообеспеченным семьям в Украине назначается сроком на шесть месяцев, который может быть продлен по заявлению представителя семьи при условии соблюдения определенных требований, в частности подтверждения низкого дохода.

Кто входит в состав малообеспеченной семьи

К составу семьи, которая обращается для оказания помощи, принадлежат:

муж, жена, родные и усыновленные дети в возрасте до 18 лет, а также дети, которые учатся до достижения 23 лет и не имеют собственных семей;

неженатые совершеннолетние дети , признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы, проживающие вместе с родителями;

, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы, проживающие вместе с родителями; нетрудоспособные родители мужа и жены , проживающие вместе с ними и находящиеся на их содержании в связи с отсутствием собственных доходов;

, проживающие вместе с ними и находящиеся на их содержании в связи с отсутствием собственных доходов; женщина и мужчина, которые не состоят в браке, но проживают одной семьей и имеют общих детей.

Куда обратиться, чтобы получить помощь

В структурные подразделения соцзащиты населения районных госадминистраций исполнительных органов городских, районных советов или исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов.

В центры предоставления административных услуг (ЦНАУ).

Как получить государственную помощь

Оформление пособия бесплатное. Чтобы его получить, необходимо обратиться с заявлением в орган социальной защиты населения или Центр предоставления административных услуг:

Соберите все необходимые документы. Напишите заявление на получение выплат. Отправьте документы и заявление по почте в местный Центр предоставления административных услуг или орган социальной защиты.

Какие документы нужны

Для получения услуги необходимо прислать следующие документы:

заявление на назначение помощи

декларацию о доходах и имущественном состоянии семьи;

справку об участии в обороне Украины или в сопротивлении и сдерживании армии РФ на территории Украины (если имеете);

справку о доходах, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины или фондах социального страхования;

паспорт заявителя;

справку о постановке на учет ВПЛ (для переселенцев);

удостоверение участника боевых действий (при наличии).

Срок оказания помощи — 10 календарных дней. После обработки документов и заявления вам сообщат о результатах.

Сколько получают малообеспеченные семьи в 2023 году

Прожиточный минимум в Украине составляет 2 589 грн на одного человека. Таким образом, в 2023 году на малообеспеченных начисляется:

для трудоспособных — 1 207 грн;

для тех, кто не работает, и лиц с инвалидностью — 2 093 грн;

для детей до 6 лет — 2 953 грн;

для детей до 18 лет — 3 682 грн;

для детей до 23 лет (при условии обучения) — 3 489 грн.

Заявитель вправе выбрать удобный для себя способ выплаты пособия: переводом на банковский счет или на отделение Укрпочты.

Куда обращаться, если отказали в помощи

Отказать в предоставлении социальных выплат могут по нескольким причинам:

семья имеет более чем один автомобиль;

в собственности малообеспеченной семьи есть вторая квартира или дом (это не касается той недвижимости, которая расположена на временно оккупированных территориях);

если один из родителей за год до обращения покупал земельный участок, недвижимость или транспортное средство или же осуществлял разовую оплату любых услуг (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных платежей);

если в семье есть трудоспособные лица, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы, и не работали, не проходили военную службу или не учились.

Если же вам отказали в оказании услуги, вы можете обжаловать результаты, обратившись в Окружной административный суд.

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