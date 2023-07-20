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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Поступление в вуз 2023: как подать заявление, необходимые документы и основные даты

Вступ, університет, навчання
Фото: Pixabay

23 июня 2023 года закончилась основная сессия национального мультипредметного теста (НМТ). Тест сдали почти 300 тыс. абитуриентов как в Украине, так и за рубежом.

А уже с 1 июля 2023 года началась регистрация личных электронных кабинетов поступающего на бакалавриат на основе полного общего среднего образования (ПЗСО) или образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра, образовательной степени младшего бакалавра.

Факты ICTV узнавали, как подать заявление на поступление в вуз в 2023 году и какие документы нужно собрать.

Поступаем в вуз: как подать заявление 2023

Министерство образования и науки Украины (МОН) на своем официальном сайте подробно объяснило, как будет происходить поступление в учреждения высшего образования в 2023 году.

Поступающие на младшего бакалавра, бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений) в этом году подают заявления в электронной форме.

В МОН отметили, что для подачи заявлений в электронной форме нужно зарегистрировать личный электронный кабинет на сайте, который работает во время вступительной кампании.

— Регистрация личных электронных кабинетов поступающего началась с 1 июля.

Чтобы зарегистрировать личный электронный кабинет, поступающий должен заполнить электронную форму в режиме онлайн.

— Именно через личный электронный кабинет можно будет подать заявку на поступление. Такая возможность появится 19 июля 2023 года.

То есть после регистрация личного кабинета вы должны подождать до 19 июля, а уже потом подавать заявки в вузы.

Подать заявление только в бумажной форме разрешается:

  • в случае подачи документов иностранцами и лицами без гражданства, кроме лиц с видом о постоянном проживании в Украине;
  • в случае подачи иностранного документа об образовании;
  • в случае представления документа о ранее полученном образовании, выданного до введения фотополимерных технологий их изготовления;
  • в случае подачи заявления на поступление до или после установленных Порядком приема сроков работы электронных кабинетов поступающих;
  • в случае невозможности зарегистрировать личный электронный кабинет абитуриента или подать заявление в электронном виде по другим причинам, что подтверждено справкой приемной комиссии вуза.

Какие документы понадобятся

Поступающий, подающий заявление в электронной форме, при регистрации личного электронного кабинета, указывает следующие данные:

  • адрес электронной почты, к которой имеет доступ;
  • пароль для входа в личный электронный кабинет;
  • серию и номер документа о ранее полученном образовании (основу поступления);
  • номер, PIN-код и год получения сертификата внешнего независимого оценивания/сертификата НМТ;
  • серию и номер документа, удостоверяющего личность, или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) (в случае отсутствия сертификатов ВНО/сертификата НМТ).

При подаче заявления в бумажной форме абитуриент должен лично предъявить оригиналы:

  • документа, удостоверяющего личность;
  • военно-учетного документа для военнообязанных (кроме случаев, предусмотренных законодательством);
  • документа о ранее полученной образовательной степени (образовательно-квалификационный уровень), на основе которого осуществляется поступление, и приложение к нему;
  • документов, подтверждающих право поступающего на зачисление по собеседованию, на участие в конкурсе по результатам вступительных экзаменов и/или квотой-1, квотой-2 на основе полного общего среднего образования (ПОСО).

Также к бумажному заявлению поступающий добавляет:

  • копию документа (одного из документов), удостоверяющего личность, предусмотренного Законом О Едином государственном демографическом реестре и документы, подтверждающие гражданство Украины, удостоверяющие личность или ее специальный статус;
  • копию военно-учетного документа (у военнообязанных-военного билета или временного удостоверения, а у призывников-удостоверения о приписке к призывным участкам);
  • копию документа о ранее полученном образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, на основе которого осуществляется поступление, и копию приложения к нему;
  • копию сертификата (сертификатов) ВНО и/или НМТ;
  • четыре цветные фотокарточки размером 3×4 см.

Сколько заявок можно подать в 2023 году

Поступающие могут подать до 5 заявлений на места государственного и регионального заказа в фиксированных (закрытых) и открытых конкурсных предложениях на любые специальности.

Максимальное количество, которое сможет подать поступающий — 20 заявок.

Напоминаем, что в 2023 году принимают сертификаты ВНО 2020 и 2021 годов и результаты НМТ 2022 года и 2023 года.

Поступление 2023: основные даты

Поступление в 2023 году на дневную форму обучения состоится в следующие сроки:

  • 1 июля – начало регистрации электронных кабинетов, загрузка необходимых документов;
  • до 9 июля должны проводиться медицинские осмотры и другие доконкурсные процедуры;
  • с 3 июля до 18:00 10 июля – будет осуществляться регистрация заявлений на участие в собеседованиях и творческих конкурсах для поступления на места государственного или регионального заказа; для поступления только на места за средства физических и/или юридических лиц — до 18:00 25 июля;
  • с 7 по 18 июля – должны проводиться в несколько потоков собеседования и творческие конкурсы для поступления по всем источникам финансирования; для поступления только на места за средства физических и / или юридических лиц-до 31 июля;
  • 19 июля – начало регистрации заявлений абитуриентов для участия в конкурсе (по результатам вступительных испытаний – НМТ, ВНО, творческих конкурсов, собеседований);
  • в 18:00 31 июля – окончание регистрации заявлений абитуриентов для участия во вступительном конкурсе.

— Обратите внимание, что сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение за счет средств физических или юридических лиц определяются Правилами приема ЗВО.

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Источник: Минобразования
Вступна кампанія, Образование в Украине, студенти, Университет
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