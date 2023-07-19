Зеленский подписал закон об увольнении военных в запас после заключения ВВК

Отныне военнослужащие, которые во время действия военного положения признаны военно-врачебными комиссиями (ВВК) непригодными для службы по состоянию здоровья, могут быть уволены в запас с повторным осмотром через 6-12 месяцев.

Президент Владимир Зеленский 18 июля подписал соответствующий законопроект №8169 относительно совершенствования отдельных вопросов исполнения воинского долга и прохождения службы, который Рада приняла еще в марте.

Согласно закону, военных будут отправлять в отставку, если они “достигли предельного возраста пребывания в запасе или признаны военно-врачебными комиссиями непригодными по состоянию здоровья к военной службе с исключением с воинского учета”.

Также этим документом предусмотрен испытательный срок при принятии на военную службу по контракту. Но это касается только тех военных, которые впервые приняты на такую службу.

Верховная Рада приняла законопроект №8169 во втором чтении голосами 262 народных депутатов еще 21 марта 2023 года.

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