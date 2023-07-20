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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Ушел из жизни украинский диссидент и политзаключенный Василий Овсиенко

Ушел из жизни украинский диссидент и политзаключенный Василий Овсиенко
Фото: УНИАН

Ушел из жизни украинский общественный деятель, диссидент и политический заключенный советских времен Василий Овсиенко. Он умер в возрасте 74 лет после продолжительной болезни.

Об этом сообщил журналист, публицист, писатель Вахтанг Кипиани. По его словам, Овсиенко был человеком многочисленных добродетелей, популяризатором творчества Василия Стуса и других диссидентов.

— Мы были очень близки. Последние годы Василий болел. На этой неделе мы обсуждали с его племянниками перевод в лучшее место для реабилитации и лечения. Это был великий человек, подвижник, которых единицы на миллионы, — считает Кипиани.

Василий Овсиенко — украинский общественный деятель, распространитель самиздата, член Украинской Хельсинской Группы, политзаключенный советских концлагерей, историк диссидентского движения, сотрудник Харьковской правозащитной группы.

Он родился 8 апреля 1949 года в селе Ставки Радомышльского района Житомирской области. В 1967-1972 годах учился на филологическом факультете Киевского университета.

Впервые по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде его арестовали в марте 1973 года. Тогда его приговорили к четырем годам лишения свободы в лагерях строгого режима.

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Житомирская область, політв’язні, Смерть, українські політв'язні, хвороба
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