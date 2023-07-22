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Общество
Юлия Соколова, редактор ленты

Киев накрыл сильный дождь: есть угроза подтоплений

Дощ у Києві
Фото: УНИАН

В субботу, 22 июля, погода в Киеве и Киевской области ухудшилась. Столицу и регион накрыли дожди, которые продержатся до конца суток.

Об этом предупредили в Украинском гидрометеорологическом центре.

– Предупреждение об опасном метеорологическом явлении по Киевской области. До конца дня 22 июля – сильный дождь. I уровень опасности желтый, – говорится в сообщении.

В Киевской городской госадминистрации отметили, что из-за сильных дождей в столице возможны подтопления. Коммунальные службы предварительно готовятся к этому.

Специалисты Киевавтодора уже приступили к дежурству в местах возможных подтоплений. Они подготовили 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации.

В КГГА также озвучили ключевые рекомендации для жителей столицы:

  • Если сильный дождь застал на улице, следует обходить большие деревья, поскольку их ветви могут представлять опасность.
  • При нахождении за рулем автомобиля во время сильного дождя нужно снизить скорость. Это позволит оперативнее затормозить при возникновении аварийной ситуации, поможет не потерять управление транспортным средством и легче преодолеть лужи.

В случае подтоплений проезжей части или тротуаров в Киеве нужно обращаться в диспетчерскую Киевавтодора (по номеру 044-284-74-19).

Ранее синоптики прогнозировали на 22 июля нетипичное, как для лета, похолодание и сильные осадки в некоторых областях Украины.

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Источник: КГГА, Укргидрометцентр
Злива, КГГА, Погода, Погода у Києві, Прогноз погоды, Укргідрометцентр
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