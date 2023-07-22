Киев накрыл сильный дождь: есть угроза подтоплений

В субботу, 22 июля, погода в Киеве и Киевской области ухудшилась. Столицу и регион накрыли дожди, которые продержатся до конца суток.

Об этом предупредили в Украинском гидрометеорологическом центре.

– Предупреждение об опасном метеорологическом явлении по Киевской области. До конца дня 22 июля – сильный дождь. I уровень опасности желтый, – говорится в сообщении.

В Киевской городской госадминистрации отметили, что из-за сильных дождей в столице возможны подтопления. Коммунальные службы предварительно готовятся к этому.

Специалисты Киевавтодора уже приступили к дежурству в местах возможных подтоплений. Они подготовили 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации.

В КГГА также озвучили ключевые рекомендации для жителей столицы:

Если сильный дождь застал на улице, следует обходить большие деревья, поскольку их ветви могут представлять опасность.

При нахождении за рулем автомобиля во время сильного дождя нужно снизить скорость. Это позволит оперативнее затормозить при возникновении аварийной ситуации, поможет не потерять управление транспортным средством и легче преодолеть лужи.

В случае подтоплений проезжей части или тротуаров в Киеве нужно обращаться в диспетчерскую Киевавтодора (по номеру 044-284-74-19).

Ранее синоптики прогнозировали на 22 июля нетипичное, как для лета, похолодание и сильные осадки в некоторых областях Украины.

Источник : КГГА, Укргидрометцентр

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.