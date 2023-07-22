Киев накрыл сильный дождь: есть угроза подтоплений
В субботу, 22 июля, погода в Киеве и Киевской области ухудшилась. Столицу и регион накрыли дожди, которые продержатся до конца суток.
Об этом предупредили в Украинском гидрометеорологическом центре.
– Предупреждение об опасном метеорологическом явлении по Киевской области. До конца дня 22 июля – сильный дождь. I уровень опасности желтый, – говорится в сообщении.
В Киевской городской госадминистрации отметили, что из-за сильных дождей в столице возможны подтопления. Коммунальные службы предварительно готовятся к этому.
Специалисты Киевавтодора уже приступили к дежурству в местах возможных подтоплений. Они подготовили 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации.
В КГГА также озвучили ключевые рекомендации для жителей столицы:
- Если сильный дождь застал на улице, следует обходить большие деревья, поскольку их ветви могут представлять опасность.
- При нахождении за рулем автомобиля во время сильного дождя нужно снизить скорость. Это позволит оперативнее затормозить при возникновении аварийной ситуации, поможет не потерять управление транспортным средством и легче преодолеть лужи.
В случае подтоплений проезжей части или тротуаров в Киеве нужно обращаться в диспетчерскую Киевавтодора (по номеру 044-284-74-19).
Ранее синоптики прогнозировали на 22 июля нетипичное, как для лета, похолодание и сильные осадки в некоторых областях Украины.