Ракеты Brimstone летят роем и поражают самую толстую броню: характеристики и дальность действия
Вооруженные силы Украины получили от Великобритании наземные комплексы Wolfram, которые запускают ракеты Brimstone.
Характеристики Brimstone
Brimstone – ракета с тандемной боевой частью, имеет вес 49 кг, длину – 1,8 м, диаметр – 188 мм.
Изначально в этих ракетах был заложен принцип “запустил — забыл”, а сами боеприпасы оснащались радиолокационными головками самонаведения миллиметрового диапазона.
Но военные действия в Афганистане показали необходимость добавления в Brimstone лазерного наведения, поскольку правила ведения боевых действий требовали включения оператора.
Новейшая “двухрежимная” версия Brimstone может направить себя на цель либо с помощью собственного радара, либо управляться оператором оружия в воздухе или на земле – с помощью лазерного канала.
Ракета Brimstone с большой точностью поражает движущиеся цели.
Дальность пуска Brimstone I – с вертолета – 12 км, с самолета – 20 км.
В версии Brimstone II – с вертолета – 40 км, с самолета – 60 км.
Однако эти дальности возможны при пусках именно с воздушных платформ, где значение имеет и скорость самой платформы в момент запуска.
В воздухе могут одновременно находиться несколько ракет (формат “роя”) и уничтожать определенные цели по разным траекториям, в оптимальном порядке и в наиболее уязвимые места.
Тандемный принцип
В отличие от аналогичных систем, боевая часть Brimstone устроена по тандемному принципу, что обеспечивает более эффективное поражение современных типов брони. А небольшая зона поражения позволяет снизить сопутствующий ущерб.
Тандемные боеприпасы — снаряд состоит из двух зарядов, размещенных последовательно. Заряд, размещенный в головной части, называется лидирующим, а в хвостовой — основным.
При попадании в цель сначала детонирует лидирующий заряд и обеспечивает пробитие верхнего (внешнего) слоя защиты цели. Основной заряд обеспечивает поражение глубоких слоев брони и непосредственно уничтожает технику.
Основное назначение этих боеприпасов — поражение хорошо защищенных целей, таких как современные танки и боевые корабли.
Источник: Викикедия
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик