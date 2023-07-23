Ракеты Brimstone летят роем и поражают самую толстую броню: характеристики и дальность действия

Вооруженные силы Украины получили от Великобритании наземные комплексы Wolfram, которые запускают ракеты Brimstone.

Характеристики Brimstone

Brimstone – ракета с тандемной боевой частью, имеет вес 49 кг, длину – 1,8 м, диаметр – 188 мм.

Изначально в этих ракетах был заложен принцип “запустил — забыл”, а сами боеприпасы оснащались радиолокационными головками самонаведения миллиметрового диапазона.

Но военные действия в Афганистане показали необходимость добавления в Brimstone лазерного наведения, поскольку правила ведения боевых действий требовали включения оператора.

Новейшая “двухрежимная” версия Brimstone может направить себя на цель либо с помощью собственного радара, либо управляться оператором оружия в воздухе или на земле – с помощью лазерного канала.

Ракета Brimstone с большой точностью поражает движущиеся цели.

Дальность пуска Brimstone I – с вертолета – 12 км, с самолета – 20 км.

В версии Brimstone II – с вертолета – 40 км, с самолета – 60 км.

Однако эти дальности возможны при пусках именно с воздушных платформ, где значение имеет и скорость самой платформы в момент запуска.

В воздухе могут одновременно находиться несколько ракет (формат “роя”) и уничтожать определенные цели по разным траекториям, в оптимальном порядке и в наиболее уязвимые места.

Тандемный принцип

В отличие от аналогичных систем, боевая часть Brimstone устроена по тандемному принципу, что обеспечивает более эффективное поражение современных типов брони. А небольшая зона поражения позволяет снизить сопутствующий ущерб.

Тандемные боеприпасы — снаряд состоит из двух зарядов, размещенных последовательно. Заряд, размещенный в головной части, называется лидирующим, а в хвостовой — основным.

При попадании в цель сначала детонирует лидирующий заряд и обеспечивает пробитие верхнего (внешнего) слоя защиты цели. Основной заряд обеспечивает поражение глубоких слоев брони и непосредственно уничтожает технику.

Основное назначение этих боеприпасов — поражение хорошо защищенных целей, таких как современные танки и боевые корабли.

Источник: Викикедия

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