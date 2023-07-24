Дождей будет больше, а со среды — похолодание: прогноз синоптиков на неделю

Погода в Украине в течение недели, с 25 по 28 июля, будет переменчивой, дождей с грозами станет больше из-за поступления циклона. Кроме того, в среду, 26 июля, жители Запада почувствуют снижение температуры, которое дальше будет наблюдаться уже на всей территории.

Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

— Уже завтра, 25 июля, с запада к нам приближается атмосферный фронт. Он принесет осадки в западные, северные и большинство центральных областей в течение вторника и среды. А уже 26 и 27 июля будет формироваться циклон над территорией Украины, поэтому будет больше осадков в большинстве областей, кроме восточных. И только в пятницу, 28 июля, он начнет отходить в восточном направлении, — уточнила она.

По ее словам, в эти дни ветер будет преобладать южного и юго-западного направлений скоростью 7-12 м/с, однако 25 и 26 июля в западных, северных и большинстве центральных областей ожидаются порывы до 15-20 м/с, в отдельных районах возможен град.

— Температура 25-26 июля в ночные часы составит +16…+21, а днем — до +26…+32. Теплее будет на Юге страны — там до +35 градусов. Западные области уже в среду почувствуют снижение температуры. Там ночью будет +12…+17, а днем +21…+26, — подчеркнула синоптик.

В дальнейшем снижение температуры почувствует уже вся территория Украины — где-то на 3-6 градусов, прогнозирует Птуха.

В пятницу, 28 июля, в Украине, кроме Запада, дожди с грозами. Температура ночью +12…+18, на Юге и Востоке +17…+23, в западных областях +9…+15.

А днем преимущественно +19…+25, в юго-восточной части — до +29 градусов.

Источник : Укргидрометцентр

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