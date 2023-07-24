Кто не может оформить опеку над человеком с инвалидностью — отвечает юрист

Оформление опекунства над лицом с инвалидностью — долгий и кропотливый процесс. Заявителю нужно собрать полный перечень документов, дождаться решения суда, подтвердить свою полную дееспособность и еще многое другое.

Однако в Украине не все граждане могут стать опекунами, даже если обращается лицо из семейного круга человека с инвалидностью.

Кто не может быть опекуном лица с инвалидностью — Факты ICTV спросили у юриста Анны Златиной.

Опека над лицом с инвалидностью: кто не может стать опекуном

Анна Златина отмечает, что в Украине опекун назначается только:

над малолетними лицами, которые являются сиротами или лишены родительской опеки;

физическими лицами, которые официально признаны недееспособными.

— То есть не над каждым человеком с инвалидностью можно установить опеку. Опекун назначается только судом и только суд может сказать, что данное лицо может или не может быть опекуном, — добавляет юрист.

То есть опекун назначается, если лицо признается полностью недееспособным. А когда дееспособность человека ограничена, то назначается попечитель.

Постоянный уход, попечительство, патронаж устанавливается над несовершеннолетними лицами в возрасте от 14 до 18 лет, которые являются сиротами или лишены родительской опеки, и лицами, гражданская дееспособность которых ограничена.

Человек, который хочет оформить опекунство, должен подтвердить состояние своего здоровья соответствующей медицинской справкой, подать справку о месте своего проживания и принести в органы справку о материальном положении и составе семьи.

То есть будущие опекуны должны соответствовать установленным требованиям. Это очень важно. Опекуном не может быть физическое лицо:

которое лишено родительских прав, если эти права не были восстановлены;

поведение и интересы которого противоречат интересам физического лица, нуждающегося в опеке или попечительстве;

недееспособное лицо или лицо с частичной дееспособностью (ч. 2 ст. 63 и ст. 64 ГКУ).

Согласно ч.2 ст. 63 ГК Украины, опекуном может быть только физическое лицо с полной гражданской дееспособностью.

Кроме того, опекун назначается преимущественно из лиц, состоящих в семейных, родственных отношениях с подопечным, с учетом отношений между ними и возможности лица исполнять обязанности опекуна.

Опекун лицу с инвалидностью назначается только судом после всех соответствующих проверок.

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