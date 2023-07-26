СНБО поручил проверить, как выполняют решения по обустройству укрытий

В Совете безопасности национальной обороны Украины обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой провести проверку, которая касается выполнения решения СНБО по обустройству укрытий и защитных помещений.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона. По его словам, он обратился два дня назад к премьер-министру, чтобы устроить проверку и увидеть, как выполняют решение СНБО.

— Я думаю, что в ближайшее время все территории будут исследованы. И мы предоставим публичный отчет, — заверил секретарь СНБО.

В то же время Данилов утверждает, что в случае отсутствия изменений или недостаточной защиты на некоторых территориях, где они должны были произойти, обязательно будут приняты соответствующие кадровые решения.

Недавно СНБО поручил правительству, областным и местным органам власти привлечь к дисциплинарной ответственности людей, под ответственностью которых находятся укрытия в неудовлетворительном состоянии, а также обеспечить системные проверки защитных убежищ.

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