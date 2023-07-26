СНБО поручил проверить, как выполняют решения по обустройству укрытий
В Совете безопасности национальной обороны Украины обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой провести проверку, которая касается выполнения решения СНБО по обустройству укрытий и защитных помещений.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона. По его словам, он обратился два дня назад к премьер-министру, чтобы устроить проверку и увидеть, как выполняют решение СНБО.
— Я думаю, что в ближайшее время все территории будут исследованы. И мы предоставим публичный отчет, — заверил секретарь СНБО.
В то же время Данилов утверждает, что в случае отсутствия изменений или недостаточной защиты на некоторых территориях, где они должны были произойти, обязательно будут приняты соответствующие кадровые решения.
Недавно СНБО поручил правительству, областным и местным органам власти привлечь к дисциплинарной ответственности людей, под ответственностью которых находятся укрытия в неудовлетворительном состоянии, а также обеспечить системные проверки защитных убежищ.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская