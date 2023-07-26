Во Львовской области суд оштрафовал подполковника, который снял с воинского учета 40 человек

Во Львовской области подполковник исключил из воинского учета 40 человек без всяких оснований. Радеховский районный суд области признал его виновным в превышении служебных полномочий и назначил штраф в более чем 3 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют материалы дела, обнародованного в Едином реестре судебных решений. По уточненной информации, соответствующее постановление суд вынес 20 июля 2023 года.

По данным из реестра, подполковник, находясь на руководящей должности, по одной схеме исключил с воинского учета 40 человек. Как указано в постановлении суда, он это сделал в течение 2022 года.

По информации правоохранителей, подполковник в личных делах и военных билетах офицеров запаса ставил отметки об исключении граждан с воинского учета. Однако он это сделал без оформления свидетельств о болезни, чем превысил служебные полномочия.

Это предоставило указанным офицерам запаса право на беспрепятственный выезд за границу. За нарушение по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (по ч. 2 ст. 172-14 Кодекса Украины об административных правонарушениях) на подполковника составили протоколы.

В то же время обвиняемый свою вину в суде признал, однако не захотел предоставлять дополнительные объяснения. Дело рассмотрела судья Орислава Семенишин, которая постановила оштрафовать военного на 185 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас 3 145 грн).

Стоит отметить, что превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях особого периода влекут за собой наложение штрафа от 1 до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, согласно действующему законодательству. На это постановление еще могут подать апелляцию.

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