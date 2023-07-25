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Юлия Соколова, редактор ленты

В один клик: Кабмин еще больше упростил оформление жилищных субсидий

Гроші, гривні, виплати, податки
Фото: Unsplash

Кабинет министров Украины усовершенствовал механизм быстрого оформления и предоставления жилищных субсидий.

Как отметил во время заседания правительства премьер Денис Шмыгаль, теперь социальная поддержка граждан станет еще доступнее.

– Сегодня было принято решение, которое обеспечит автоматический обмен информацией между Пенсионным фондом и Государственной миграционной службой. Это сделает социальную поддержку тех, кто в ней нуждается, еще более адресной и доступной, — подчеркнул Шмыгаль.

Премьер напомнил, что в июне Кабмин установил упрощенный порядок оформления субсидий, согласно которому уже не нужно собирать многочисленные справки.

Теперь украинцы могут подать упрощенное заявление на субсидию онлайн: через Дію, в онлайн-кабинете на веб-портале или в приложении Пенсионного фонда Украины. В ней следует указать данные о членах домохозяйства, месте проживания и реквизиты счета, на который должны начислять субсидию в случае ее назначения.

После этого органы ПФУ будут самостоятельно собирать всю нужную информацию из официальных источников.

Кроме того, упрощенное заявление можно подать по почте через сервисные центры ПФУ, через уполномоченных лиц в сельских, поселковых, городских советах, в центре предоставления административных услуг (ЦПАУ).

В Министерстве соцполитики называли новый механизм “жилищной субсидией в один клик”. Сегодняшнее решение Кабинета министров должно еще больше упростить назначение субсидий.

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В один клик: Кабмин еще больше упростил оформление жилищных субсидий

Источник: Кабмин, Минсоцполитики
Денис Шмыгаль, Кабінет міністрів, Субсидии
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