Как действовать, если исполнительная служба заблокировала счета — советы эксперта

Государственная исполнительная служба входит в систему органов Минюста Украины и осуществляет выполнение решений судов и других органов в соответствии с законодательством.

Главной задачей исполнительной службы является своевременное, полное и принудительное исполнение решений, предусмотренных законом.

Что делать, когда исполнительная служба заблокировала счета — узнавали Факты ICTV.

Почему заблокировали счета

Исполнительная служба накладывает аресты только на должников. Причин ареста может быть много.

Например, вы не оплатили ЕСВ, имеете долг в банке или у вас есть задолженность по уплате алиментов, штрафов или государственных налогов.

Сторонами исполнительного производства являются взыскатель (исполнитель) и должник. При этом взыскателем может быть физическое и юридическое лицо или государство. Все зависит от долга.

То есть арестовать средства, имеющиеся на вашем счете, имеет право как государственный, так и частный исполнитель.

Арест налагается на основании постановления исполнителя об аресте средств должника. Само постановление выносится на основе исполнительного документа или решения суда, судебного приказа или нотариуса.

Что делать, когда заблокировали счета

— В первую очередь вам нужно выяснить, кто ваш взыскатель. Далее стоит связаться с исполнителем, чтобы вы понимали, на основании какого документа был заблокирован ваш счет, — рассказал юрист Ростислав Кравец.

Также стоит обратиться к исполнителю с заявлением на получение документов:

копии постановления об открытии исполнительного производства;

копии постановления об аресте средств должника и других документов, содержащихся в производстве.

Далее юрист рекомендует оплатить задолженность согласно исполнительному документу для его окончания и снятия ареста.

После погашения долга исполнитель выносит электронное постановление о снятии ареста относительно счетов и направляет его в банк.

В свою очередь банк принимает его и осуществляет фактическую розблокировку средств на счете.

Юрист также добавляет, если человеку заблокировали пенсионный или зарплатный счет, ему стоит обратиться к своему исполнителю и в банк и предоставить документ, который подтверждает, что этот счет используется исключительно для получения заработной платы или пенсии.

— В соответствии с последним решением Верховного суда, банк и исполнительная служба самостоятельно обязаны разблокировать такой счет в течение одного дня. Если этого не произошло, нужно обжаловать действия исполнителя в суде, — говорит юрист.

Как проверить наличие исполнительного производства

Во время наложения ареста исполнительная служба обязательно вносит информацию относительно лица в Единый реестр должников.

Для получения информации вы можете воспользоваться специальной услугой Автоматическая система исполнительного производства на сайте Министерства юстиции Украины:

перейдите по ссылке;

заполните личные данные;

нажмите Поиск.

На экране появится вся информация относительно номера исполнительного производства, документа, на основании которого оно открыто, и категории взыскания средств.

Также можно воспользоваться приложением Дія:

перейдите в приложение;

в меню найдите категорию Услуги ;

; далее выберите пункт Исполнительные производства.

Если на ваше имя не открыто производств, на экране вы увидите — Отсутствуют или уплачены исполнительные производства.

Если же статус производства Открыто — это означает, что исполнитель вынес постановление об открытии производства и счета могут быть заблокированы.

Изменения по заблокированному счету на период военного положения

11 апреля 2023 года Рада приняла закон Украины О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения, вступившего в силу 6 мая 2023 года.

То есть сейчас физическое лицо может тратить с арестованного текущего счета не более 13 400 грн в месяц. Также с него можно платить налоги и сборы без учета ареста.

В случае наложения ареста на несколько счетов или наличия нескольких исполнительных производств, человек должен быть выбрать только один счет в одном банке, с которого можно будет тратить средства.

— Чтобы определить такой счет, лицо должно обратиться в орган ГФС или к частному исполнителю, который наложил арест на его средства, с соответствующим заявлением. Ее можно подать в бумажной или электронной форме.

В заявлении обязательно указываются номер текущего счета и название банка, в котором открыт такой счет.

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