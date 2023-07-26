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Могут ли мобилизовать мужчин, которые самостоятельно воспитывают детей – ответ юриста

Батько, родина, батько-одинак
Фото: Unsplash

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Соответственно, мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющих проблем со здоровьем, могут мобилизовать на военную службу.

В то же время в Украине есть утвержденный перечень лиц, подлежащих отсрочке от мобилизации даже в период военного положения. Среди таких лиц — мужчины, которые самостоятельно воспитывают детей.

Имеют ли право мобилизовать отца-одиночку во время военного положения и что делать, если пришла повестка — Факты ICTV спросили у юриста и адвоката Ростислава Кравца.

Мобилизация отцов-одиночек

По словам Кравца, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные мужчины и женщины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет. Это указано в 5 абзаце ст. 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

— Однако отца-одиночку могут мобилизовать только с его согласия, — добавляет юрист.

В то же время если отцу-одиночке пришла повестка, Кравец советует прояснить ситуацию и отправить в адрес центра комплектования документы, подтверждающие, что вы воспитываете детей самостоятельно.

— Копии документов нужно направить Укрпочтой ценным письмом с описанием вложения в адрес военкомата, – добавляет юрист.

Какие документы понадобятся

Чтобы подтвердить, что мужчина воспитывает детей самостоятельно, а не просто развелся с женой, необходимо предоставить:

  • свидетельство о смерти матери ребенка;
  • или решение суда о лишении матери родительских прав;
  • или решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения ее родительских прав;
  • или решение суда о признании матери без вести отсутствующей;
  • или решение суда об объявлении матери умершей.

— Если мужчине пришла повестка, он может направить в центр комплектования и социальной поддержки подтверждение того, что он воспитывает детей сам. В письмо нужно вложить копию соответствующего документа, свидетельства о рождении ребенка и заявление о предоставлении отсрочки от мобилизации. По закону этих действий будет достаточно, чтобы сообщить ТЦК, что мужчина имеет право на отсрочку от мобилизации, — говорит Кравец.

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мобілізація, Мужчины
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