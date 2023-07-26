Минобороны получило более 2,3 тыс. жалоб на работу военкоматов – генерал Павлюк

Во всех регионах созданы рабочие группы Министерства обороны по проверке работы ТЦК и СП, которые уже получили от граждан более 2,3 тыс. жалоб.

Об этом сообщил первый замминистра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

— Что касается обратной связи, которую мы получаем от граждан. Принято более 2 300 обращений. Темы охватывают весь спектр вопросов, которые могут возникнуть при взаимодействии с ТЦК и СП — от коррупционных проявлений до качества организации работы. Каждое обращение прорабатывается индивидуально, — подчеркнул он.

По его словам, к проверкам приобщаются также правоохранительные органы, а НАПК сформирована база, в которую вошли все военкомы и их заместители, которых следует проверить – относительно 102 человек уже начат мониторинг.

– Активно работает и ГБР. С начала войны расследует 106 уголовных производств по нарушениям во время работы ТЦК и СП, военно-врачебных комиссий. Сообщено о подозрении 21 человеку, восемь обвинительных актов в отношении 16 человек направлены в суд, — добавил Павлюк.

25 июля суд отправил под стражу бывшего начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова на два месяца с возможностью внести залог в размере 150 млн грн.

Экс-военком подозревается в незаконном обогащении более чем на 188 млн грн и умышленном уклонении от несения службы.

Фото: Facebook Александра Павлюка

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